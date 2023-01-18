شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرا: أحب أدوار المرأة القوية.. و2022 سنة تحقيق ذات كبير لي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة فيدرا، إن عام 2022 كان عاما جيدا للغاية بالنسبة لها، "كانت سنة تحقيق ذات كبير بالنسبالي، وكان فيها كرم كبير من ربنا وأبواب كثيرة كنت أريد فتحها وفتحت لي".

أضافت فيدرا، في لقائها مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" عبر قناة CBC، أنها تميل إلى أدوار المرأة القوية، "أحب المرأة القوية لأنها موجودة جدا في مجتمعنا ولكن ليست مرئية أو تخفي نفسها في صورة مرأة ضعيفة حتى يتقبلها الناس، وهذه مشكلة المرأة بشكل عام في الوطن العربي، أن السيدة الذكية القوية تواجه بمقاومة شديدة، لذلك يظهروا ضعفاء، وهذا أكثر شيء يضايقني في مجتمعاتنا".

وتابعت فيدرا: "يجب أن يغير الرجل تفكيره عن السيدة، وخاصة السيدة القوية، ويجب ألا يشعر بأي تهديد منها أو يخاف منها، ويجب ألا يتم حصرها في الجوانب الجمالية الشكلية فقط، وأنا أحترم الرجل الذي يصرح بأنه يستفيد من السيدة".

وأكملت الفنانة فيدرا: "قوة شخصيتي أفادتني جدا، وأنا تربيت في عائلة أغلبها سيدات، وكان لابد أن نكون أقوياء ومتعلمين ولدينا طموح نسعى للوصول إليه على المستوى الشخصي والمهني، والسيدة الذكية يجب أن تجمع بين الجانبين".

وعن مشاركتها في مسلسل "إيجار قديم"، قالت فيدرا: "كان هناك طقس جميل جدا بين كل الفنانين، وكلنا كنا أصحاب من أول قعدة، وميمي جمال كانت بديعة وهي تخطف المكان وتسيطر من غير أي مجهود، وأنا أكن لها احترام شديد وإعجاب كبير".