شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الإنتاج المسرحى العربى تتعاون مع مهرجان قرطاج الدولى للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون رابطة الانتاج المسرحي العربي المشترك ATPA برئاسة الدكتور سامي الجمعان من المملكة العربية السعودية مع مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما بتونس برئاسة الفنان إكرام عزوز، والتعاون سيكون من خلال مبادرة عبارة عن مسابقة في التأليف المسرحي تخص نصوص المونودراما فقط، كما خصصت المسابقة للكتاب التوانسة حتى سن 35 سنة والهدف من ذلك هو إتاحة فرصة للكتاب في بلد إقامة المهرجان كي يتنافسوا على الجوائز الثلاث.

وقد عبر الدكتور سامي الجمعان مؤسس ورئيس الرابطة بقوة التعاون المشترك بين الرابطة، والتي كانت انطلاقتها سنة 2019 من قاهرة الفن والابداع، ومهرجان قرطاج الدولي للمونودراما الذي يدخل الان على دورته الخامسة بكل حماس ، كما اشار الى ان المسابقة ستعلن نتائجها في الحفل الختامي للمهرجان الذي سينعقد يوم 2 مايو 2023م.

من جهته عبر إكرام عزوز رئيس المهرجان عن سعادته بهذا التعاون والشراكة بين الرابطة والمهرجان واكد على الكتاب والكتابات التوانسة بالتسابق عبر نصوصهم المونودرامية.