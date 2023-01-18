شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يكشف حقيقة التعاقد مع ثنائي منتخب المغرب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي لنادي نابولي، بالكشف حقيقة اقتراب الفريق من ضم ثنائي المغرب، في الميركاتو الشتويالحالي.

ويرغب نابولي في ضم الثنائي عز الدين أوناحي من فريق أنجيه الفرنسي، في يناير الجاري.

ولفت أوناحي الأنظار إليه، خلال مشاركته مع منتخب المغرب، في بطولة كأس العالم بقطر 2022.

وأشارت تقارير صحفية، أن نابولي مستعد لدفع 25 مليون يورو من أجل شراء أوناحي، وذلك لضمه في الشتاء.

وهناك أندية آخرى ترغب في ضم أوناحي، أبرزهم ليدز يونايتد وأستون فيلا، والثنائي لديهم استعداد لتقديم عروض أكبر من نابولي.

وعلق جيونتولي عن الصفقة: نحن متفاءلون، اللاعب موهوب، لكن في الوقت الحالي نحن نركز على الفريق وما يحدث بشكل يومي.

ويهتم فريق نابولي أيضًا، بضم اللاعب المغربي وليد شديرة لاعب باري.