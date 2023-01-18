شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر: سعيدة بتجسيد دور الممثل على طبيعته فى حكاية "روليت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة نجلاء بدر عن سعادتها بنجاح حكاية "روليت" ثانى حكايات مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، قائلة: "الورق عجبنى نقل واقع الممثل اليومية.. وإن الممثل إنسان بيعيش فى ظروفه الحياتيه.. ووشغلنتا رزق ومش بناخد مرتب بالشهر".

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي رامى رضوان عبر برنامجه مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى: "جسدت الدور فى المسلسل بشكلى الطبيعى وزى ما احنا عايشين وبظهر فى بيتى بدون مكياج ونقلت الواقع فى الشخصية دى عشت الطبيعة اللى بتحصل معانا وصدقها اللى هو وصل له الجمهور".

وتابعت نجلاء بدر: "أشارك بدور فى فيلم سر السلطان للمخرج خالد يوسف، ومسلسل رمضان كريم الجزء الثانى الذى يعرض فى شهر رمضان المقبل".

حكايات مسلسل "في كل أسبوع حكاية" حققت نجاحاً لافتاً خلال وقت عرضه على مدار الأسبوع الجارى على قناة cbc وcbc دراما ومنصة watch it.

يذكر أن نجلاء بدر قدمت بطولة حكاية "روليت" من مسلسل "في كل أسبوع حكاية" التي تم عرضها على قناتى cbc وcbc دراما ومنصة watch it الرقمية، وشاركها البطولة نضال الشافعي، إنجى شرف، دعاء حكم، أحمد يونس، أحمد باسم وماجد إسكندر ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام.