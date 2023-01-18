شكرا لقرائتكم خبر عن ميران عبدالوارث عن "وبينا ميعاد": سعيدة إني جزء من هذا النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت الفنانة الشابة ميران عبد الوارث إشادات واسعة من الجمهور بعد مشاركتها في مسلسل "وبينا ميعاد" الذي يعرض خلال الفترة الحالية على شاشة قناة dmc، وتجسيدها دور "ندى"، كما أعربت عن سعادتها البالغة بالنجاح الذي حققته الشخصية خلال الحلقات الأولى من العمل.

وقالت ميران لـ ”الخليج 365”: "ما كنتش متوقعة النجاح دا للدور، كنت شايفة ندى هيكون ليها ظهور مختلف ولكن مش للدرجة دي"، مضيفة: "ندى حبيبة جريئة وجميلة وعاطفية بتحب بقلبها، وحبيت اللاين بتاعها مع أسامة جدا".

وعن ترشيحها للدور، أشارت: "ترشيحي للدور جه بالصدفة، أنا عملت أكتر من أوديشن مع المخرج هاني كمال قبل كدا، ولكن لم يحالفني الحظ، فكلمته بالصدفة قالي بنعمل مسلسل جديد تعالى الأوديشن، روحت تاني يوم وقبلت في الدور"، مشيرة أن هاني كمال من المخرجين والمؤلفين الموهوبين بشدة "أنا كنت مبهورة بالقصة ومشاهدها واحنا بنصور، وإزاي وصل كل فكرة بمنتهى البساطة".



ميران عبدالوارث وأسامة الهادي

وتابعت ميران عبدالوارث: "أنا مبسوطة جدا بالدور والنجاح الكبير اللي حققه وفخورة إني أبقى جزء من حاجة متشافة وكله بيعلق عليها إن المسلسل قريب من كل البيوت بكل تفاصيلها، والتفاصيل كانت حقيقية وواقعية"، مشيرة أن الصعوبات التي واجهتها خلال تجسيد الشخصية هي الملابس والاستايل الخاص بـ "ندى".

أما عن تعاونها مع الفنان الشاب أسامة الهادي وتجسيدهما قصة شابين يحبان بعضهما، أوضحت: "الكواليس بينا حلوة جدا، مكنتش أعرفه في البداية بشكل شخصي، ولما اتقابلنا واتعاملنا مع بعض كانت في بروفات المشاهد، ولكني حسيت إني أعرفه من زمان"، مؤكدة أنه شاب موهوب سواء فيما يخص التمثيل أو الموسيقى وتأليفها، فضلا عن مساعدته لها أثناء تأدية المشاهد سويا "هو موهوب جدا، كان بيحس حالة طاهر وندى وبيألف أغاني ليها، والناس اتفاعلت بشكل كبير مع الأغاني دي".

مسلسل وبينا ميعاد" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني، من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.