شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى زاهر تنتهى من تسجيل وتصوير أولى أغنياتها "كلمة أخيرة" وتطرحها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة ليلى زاهر من تسجيل أغنيتها الجديدة التى تحمل اسم "كلمة أخيرة" المقرر طرحها قريباً على موقع الفيديوهات يوتيوب، وتطبيقات والمنصات الموسيقية المختلفة، وقامت ليلى زاهر بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات محمد حسن، وألحان وتوزيع إسلام زكى.

وتعتبر "كلمة أخيرة" هى أولى أغنيات الفنانة ليلى زاهر بشكل رسمى، وذلك بعد خاضت تجربة الغناء، حيث سبق وغنت فى حفل تخرجها أغنية "سقفة" وسط تفاعل زملائها وأهاليهم، ووحقق الفيديو وقتها عددا كبيرا من المشاهدات على موقع يوتيوب، كما فاجأت ليلى زاهر المشاهدين من خلال برنامج "صاحبة السعادة" بغناء بعض أغنيات الفنانة الكبيرة فيروز، كما تألقت خلال استضافتها بصحبة شقيقتها ملك زاهر فى برنامج "معكم" لـ منى الشاذلى، فى غناء أغنية "أنا لايقة على النجومية".

من جانب آخر، انتهت الفنانة ليلى زاهر من تصوير فيلم "مطرح مطروح" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة ويشارك فى بطولة العمل بجوار ليلى زاهر كل من، محمود حميدة، كريم عفيفى، شيماء سيف، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز والمخرج المنفذ خالد أبو غريب وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت خلال حقبة الأربعينيات، ويجسد حميدة دور موظف حكومي، فيما يظهر كريم عفيفى بشخصية شقيقه الأصغر وشيماء سيف زوجته وليلى زاهر ابنته.

يذكر أن آخر أعمال ليلى زاهر الدرامية هو مسلسل "فى بيتنا روبوت 2"، والذى حقق نجاحاً أثناء عرضه فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولة العمل بجوار ليلى زاهر كل من، هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني من مسلسل "فى بيتنا روبوت" حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل االزواج في فترة الحمل.