شكرا لقرائتكم خبر عن حسن دنيا ومحمد ضياء ووفد من جمعية المؤلفين يقدمون العزاء فى الشاعر ناصر الجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الشعراء والملحنين على حضور عزاء الشاعر الغنائي ناصر الجيل، والمقام بدار مناسبات مسجد الحجاز بمنطقة الهرم أبرزهم محمد ضياء وحسن دنيا ومحيي حوار وشريف حمدان وأشرف السرخوجلي، كما حضر وفد من جمعية المؤلفين والملحنين .

بدأ منذ قليل عزاء الشاعر الغنائي ناصر الجيل، والمقام بدار مناسبات مسجد الحجاز بمنطقة الهرم، وتتلقى عزاء الراحل أخوته وباقى أسرته، فيما يتواجد الأقارب والمقربين من الشاعر الغنائي الذى رحل عن عالمنا فجر أمس الاثنين.

ناصر الجيل من مواليد 17 مارس عام 1975، وحاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة، وطرح أول دواوينه الشعرية عام 1994 بعنوان "كلام الناس"، كانت أولى انتاجاته الغنائية أغنية "الدنيا حتستمر" مع الفنان التونسي صابر الرباعي.

وشكل الراحل ثنائيا غنائيا مع الملحن محمود الخيامي فقدما سويا عدد من الأغنيات الشهيرة منها بعشقك وما بهزرش مع الفنان راغب علامة وسؤال بسيط مع الفنانة أصالة نصري، وكل ليلة مع الفنان هاني شاكر، ومتلخبطة مع الفنانة أنغام.

كما تعاون الراحل مع عدد من نجوم الغناء أبرزهم الكويتي نبيل شعيل، واللبنانية ديانا حداد، واللبنانية يارا وايهاب توفيق وبوسي وكارمن سليمان.