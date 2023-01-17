شكرا لقرائتكم خبر عن لوسى عن أزمة "الحفيد": لم أتقدم ببلاغات ضد أى شخص وأطالب بتهدئة الأمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الفنانة لوسي، ما تم تداوله فى الفترة الأخيرة، بشأن قيامها بالاعتداء بالضرب بحق زملائها فى مسرحية الحفيد، قائلة:" ما حدث هو مجموعة من التجاوزات والخروج عن النص، وأنها قامت بـ إخطار إدارة المسرح القومي بكل تفاصيل تلك التجاوزات واعتراضي عليها جملة وتفصيلا".

و طالبت لوسي بتهدئة الأمور حتى يتم استكمال العمل حرصا على العمل وقيمته وحرصا على الفنانين والعمال والمشاركين فيه ، وأوضحت لوسي فى بيان رسمي لها، أنها تطالب إدارة المسرح القومى بعدم تكرار تلك التجاوزات، والعمل جاهدة على احتوائها، وكذلك قيام ادارة المسرح القومى باصدار أكثر من منشور بمنع أى تجاوزات".

وتابعت، أنها تواصلت مع وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وتم شرح الموضوع وطلبت تقديم شكوي رسمية مكتوبة بتلك التجاوزات، وبالفعل تم عمل شكوى مكتوبة وتم احالتها للبيت الفنى للمسرح، وحضرت للمستشار القانونى بالبيت الفنى للمسرح وادلت بكافة التفاصيل، وبعد التحقيقات التى تمت فى البيت الفنى للمسرح ، قامت الإدارة القانونية بعد تحقيقاتها باحالة الموضوع للنيابة الإدارية للتحقيق فى تلك التجاوزات.

وكشفت:" أوضح باننى لم اتقدم ببلاغ للنيابة ضد أى شخص وكل ما تم هى شكوى بالمخالفات والتجاوزات التى حدثت معى اثناء العرض" و تؤكد على احترام كافة التحقيقات التى تجريها كافة الجهات القضائية، ومستعدة للمثول أمام كافة جهات التحقيق" .

وردا على مداخلات بعض المشاركين السابقين فى العمل فى بعض البرامج المختلفة، اود أن اشير بان كل ما جاء على لسانهم غير صحيح ومخالف تماما للواقع، واننى تم تجديد تعاقدى لثلاث مرات متتاليه من جانب ادارة المسرح.

ولفتت إلى أنها لا تقبل أى تجاوز فى حقها وأنها كلفت المستشار القانونى باتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه أى شخص يتجاوز أو يسند لها أى شىء غير حقيقي".

عرض "الحفيد" عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار، بطولة ، عابد عناني ، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبد الرازق، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد، بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر، ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة،إعداد وإخراج يوسف المنصور.