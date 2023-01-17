شكرا لقرائتكم خبر عن تطور فى شخصيات الجزء الثانى من صعيدي فى الجامعة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع السيناريست مدحت العدل والنجم محمد هنيدى اللمسات النهائية لسيناريو الجزء الثانى من فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية، ويبدو أن العمل يحمل الكثير من المفاجآت حول شخصيات أبطاله، إذ علم الخليج 365 أن النجم أحمد السقا يظهر كصاحب قناة تليفزيونية ضمن الأحداث.

الجزء الأول من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، عُرض منذ 24 عامًا، وحقق نجاحًا كبيرًا، بسبب فكرته المختلفة التي دارت حول مجموعة من الشباب يدخلون الجامعة الأمريكية ويحتكون بثقافات مختلفة، ومثّل كل بطل من أبطال الفيلم إحدى طبقات المجتمع وكشف العمل عن نقاط معينة أو وجهات نظر بعينها يتفق عليها كل أبطال العمل، دعم القضية الفلسطينية وظهرت في لقطة حرق العلم الإسرائيلي، وينتمي فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الأول لنوعية الأفلام الكوميدية التي تعرض قضية مهمة وقصة في نفس الوقت.

ضم فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الأول، العديد من الأبطال، هم: منى زكي، هاني رمزي، أحمد السقا، محمد هنيدي، غادة عادل، طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، أميرة فتحي، سهام جلال، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج سعيد حامد، مخرج منفذ على إدريس.