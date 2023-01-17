شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يثير الجدل بالقميص الجديد بمناسبة عيد الحب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أثار نادي نابولي منذ لحظات سخرية الجماهير من الزي الجديد الذي كشف عنه الفريق بمناسبة عيد الحب، حيث كشف قميص جديد يحمل الألوان البيضاء والحمراء وبعض القبلات على قميص الفريق، فى تصميم غير معتاد لأحد من أندية الدوري الإيطالي.

وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذه الفكرة، حيث يري البعض أن ظهور نابولي بهذا القميص يمثل إعتراف الفريق بعقيدتهم ولا يمثل أي أزمة لنجم الجنوب، فى حين تري بعض الآراء الآخري أن هذا التصميم سيئ ولا يليق بنادي كبير بحجم الفريق.



سباليتي وافق على هذا التصميم

وأكدت بعض المصادر الواردة من داخل نادي توتنهام أن هذا التصميم تم عرضه على المدرب الإيطالي سباليتي المدير الفني للفريق، ولقي قبولًا كبيرًا من المدرب، على أن يظهر به الفريق بشكل مؤقت فقط حتى أن تنقضي المناسبة، والمقصود من خلالها عيد الحب الإيطالي.



نابولي يرفض الإنتقادات المؤخرة

ومن جانبه، يرفض نادي نابولي تعرضه لمثل هذه الإنتقادات، خاصة أن الجانب الإيطالي يري بأن التصميم لا يحتوي على أي نوع من الإساءات لأي فريق أو أي طائفة دينية، مما جعله يقوم بإبتكار هذه الفكرة بشكل فكاهي فقط ليس أكثر من ذلك.