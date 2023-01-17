شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام عبد البديع تطرح "مهيبرة" على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة إلهام عبد البديع أغنية جديدة بعنوان "مهيبرة" كلمات محمود عادل كلازا، ألحان وتوزيع إسلام مونتى.

واحتفلت إلهام عبد البديع بزواجها من الملحن وليد سامى، نوفمبر الماضى داخل إحدى الفيلات بمدينة 6 أكتوبر، وسط حضور الأقارب وأصدقاء العروسين من داخل الوسط الفني وخارجه.

وحضر من الفنانين، عمرو عبد العزيز، نهى عادل، وشارك في إحياء حفل الزفاف، حمادة الليثي، محمد شاهين، وعبد السلام، كما حضر النجم حمادة هلال، لتقديم التهنئة للعروسين وحرص على التقاط الصور معهما، وشارك في إحياء حفل الزفاف بتقديم عدد من أغنياته.

وكانت الفنانة إلهام عبد البديع، قد طرحت أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "ماشية خايفة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان أحمد طنانى، وتوزيع عبد الوهاب الرافعى، والكليب من إخراج عمرو فاروق.

كما غنت الفنانة إلهام عبد البديع مؤخراً، أغنية "مش رجولة" بعد نجاح حكاية "ويبقى الأثر" من مسلسل "إلا أنا"، الذى تم عرضه على قناة دى إم سى، وحقق نجاحا كبيرا مؤخرا.