شكرا لقرائتكم خبر عن نهى صالح تنضم لأسرة "عملة نادرة" مع نيللى كريم وتبدأ تصوير مشاهدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة نهى صالح إلى أسرة مسلسل "عملة نادرة" للنجمة نيللى كريم والذى يتواصل تصويره حالياً للعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث بدأت نهى تصوير مشاهدها فى العمل الذى تدور أحداثه فى اطار صعيدي إجتماعى حول سيدة تتصارع مع أهل زوجها من أجل الحصول على حقوقها وحقوق أولادها.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، مريم الخشت، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.



نهي صالح

وفى سياق متصل تصور نهى صالح مشاهدها الأخيرة فى مسلسل "رمضان كريم" الذى عرض منه الجزء الأول عام 2017، ويقوم ببطولة الجزء الثانى، سيد رجب، نجلاء بدر، بيومى فؤاد، سلوى خطاب، محمد لطفي، صبري فواز، كريم عفيفي، سلوى عثمان، أحمد صيام، نهى صالح، ويزو، سلوى محمد على، تامر فرج، رانيا فتح الله، شريف حسنى وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

كما تنتظر طرح فيلم "ليلة العيد" والذى تشارك في بطولته إلى جانب يسرا،" سميحة أيوب، ريهام عبد العفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، عبير صبرى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، وتجسد فيه شخصية سيدة فقيرة تحت خط الفقر وتعيش في الحارة وتعانى من قهر زوجها.

وشاركت نهى صالح مؤخراً في فيلم "200 جنيه" الذى عرض نهاية العام الماضى، وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم إسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، غادة عادل، خالد الصاوى، أحمد رزق، أحمد آدم، أحمد السعدنى، مى سليم، ملك قورة، أحمد السعدنى، دينا فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد السقا.