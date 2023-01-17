شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الشاعر الراحل ناصر الجيل تتلقى العزاء بحضور الأقارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل عزاء الشاعر الغنائي ناصر الجيل، والمقام بدار مناسبات مسجد الحجاز بمنطقة الهرم، ويتلقى عزاء الراحل أخوته، فيما يتواجد الأقارب والمقربين من الشاعر الغنائي الذى رحل عن عالمنا فجر أمس الاثنين.

ناصر الجيل من مواليد 17 مارس عام 1975، وحاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة، وطرح أولى دواوينه الشعرية عام 1994 بعنوان "كلام الناس"، كانت أولى انتاجاته الغنائية أغنية "الدنيا هتستمر" مع الفنان التونسي صابر الرباعي.

وشكل الراحل ثنائيا غنائيا مع الملحن محمود الخيامي فقدما سويا عدد من الأغنيات الشهيرة منها بعشقك وما بهزرش مع الفنان راغب علامة وسؤال بسيط مع الفنانة أصالة نصري، وكل ليلة مع الفنان هاني شاكر، ومتلخبطة مع الفنانة أنغام.

كما تعاون الراحل مع عدد من نجوم الغناء أبرزهم الكويتي نبيل شعيل، واللبنانية ديانا حداد، واللبنانية يارا وايهاب توفيق وبوسي وكارمن سليمان.