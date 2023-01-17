الحكم في قضية إساءة حسن شاكوش لريهام سعيد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 يناير 2023 06:51 مساءً - قضت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة اليوم الثلاثاء بتأييد براءة المطرب حسن شاكوش من التهمة الموجهة له بالإساءة للإعلامية ريهام سعيد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” .

وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت سابقا ببراءة حسن شاكوش من تهمة سب وقذف ريهام سعيد، على خلفية الدعوى التي رفعها شعبان سعيد محامي الأخيرة ضد “شاكوش” .

وذكر المحامي شعبان سعيد في دعواه أن حسن شاكوش كان قد خرج في مقطع فيديو عبر حسابه على “فيس بوك” يهاجم به موكلته ويصفها بعبارات تحمل معنى خدش شرف المدعية وانتهاك خصوصيتها .

وكانت قد شنت الإعلامية ريهام سعيد هجوما قاسيا على المطرب حسن شاكوش، وذلك على خلفية قرار المحكمة الاقتصادية يوم أمس الإثنين بتأجيل النطق بالحكم في الدعوى المقدمة ضده من جانبها والتي اتهمته فيها بالإساءة إليها .

كتبت ريهام سعيد في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “على فكرة أنا معرفش إن في قضية النهاردة لحسن شاكوش .. أنا هخسرها لأن المحامي اللي كان بتاعي مخترنيش ومراحش القضية اللي فاتت” .

واصلت: “يمكن مخدتش حكم يا حسن عشان أنا مخترتش محامي يخلي باله من حقي، بس حقي وحق ولادي عند ربنا .. إنت أخذت عقابك من ربنا، بس لسه هتشوف ربنا هيعمل إيه، حسبي الله ونعم الوكيل ويارب تعرف تستحملها” .