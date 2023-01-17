كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 يناير 2023 06:51 مساءً - شاركت الفنانة العراقية رحمة رياض متابعيها بصورة جديدة، هنأت من خلالها زوجها الممثل العراقي ألكسندر علوم بعيد ميلاده . نشرت رحمة رياض صورة تجمعها بألكسندر علوم عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، ظهرت بها إلى جانبة ممسكة بيده . وأرفقت رحمة رياض الصورة بتعليق لها عايدت من خلاله زوجها، فكتبت: “أسعد عيد ميلاد لأفضل شيء حدث لي” . تابعت: “بارك الله فينا مع أجمل سنوات معًا .. شكرًا لك على وجودك دائمًا من أجلي ودفعي دائمًا لأكون أفضل نسخة من نفسي .. أحبك” .

كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور لرحمة رياض وزوجها بمناسبة عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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