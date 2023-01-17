ميمي جمال تكشف شرط عادل إمام لحضور حفل زفاف ابنتها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 يناير 2023 06:51 مساءً - تحدثت الفنانة ميمي جمال عن شرط الفنان عادل إمام من أجل حضور حفل زفاف ابنتها، والذي كان منذ سنوات وكواليس دعوتها له .
أشارت ميمي جمال خلال لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج “مساء dmc” إلى إنها عند دعوتها عادل إمام لحضور حفل زفاف ابنتها اشترط عدم ملاحقة الكاميرات له لكي يتمكن من الحضور .
فقالت: “قالي أنا جاي الفرح بس اتصور وأنا داخل واسلم عليهم وأقعد على ترابيزتي، مش عايز بقى الكاميرات اللي رايحة جاية علينا واحنا قاعدين والحاجات دي، قولتله أوعدك تخش تسلم وتقعد على ترابيزتك محدش هيضايقك” .
تابعت ميمي جمال: “فجه، جه في فرح بنتي دي وبنتي التانية .. هو الصراحة كان بيجي وبيعمل الواجب وزيادة الله يكرمه وربنا يديله طولة العمر يارب” .
وأكملت أن الفنانة شريهان كانت قد حضرت حفل الزفاف أيضا على الرغم من مرضها في ذلك الوقت، مضيفة: “كانت تعبانة في الفترة دي ولابسة حزام كده في ضهرها، لكن جت” .
https://www.facebook.com/watch/?v=1074405820628487&t=99
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