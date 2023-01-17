الفنانة إليسا تُعلن خضوعها لعلمية جراحية في يدها

أعلنت الفنانة إليسا، خضوعها لعملية جراحية في يدها، خلال الساعات المقبلة، ولم تكشف تفاصيل أخرى عن سبب إجراء العملية، مطالبة من جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكتبت إليسا منشورا عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات تويتر، جاء فيه: هسافر في رحلة سريعة لإجراء عملية صغيرة وسهلة لأيدي.

واختتم إليسا حديثها قائلة: لا داعي للقلق جمهوري بحبكم، وشكرًا على السؤال.

وسبق، وأحيت إليسا حفلا جماهيريًا، داخل أحد الفنادق الكبرى بالكويت، وارتدت خلال الحفل قفازا في يديها، مما أثار تساؤل العديد من الجماهير حول السبب وراء ارتداء هذا القفاز.

وخلال لقائها وردا على سؤال بعض الصحفيين حول سبب ارتدائها قفازا فى يديها منذ فترة أكدت إليسا أنها تعرضت لجرح قطعي في يديها واضطرت على إثره استخدام هذا القفاز حتى لا يظهر الجرح أمام عدسات الكاميرات.

ويشار إلى أن إليسا، تعيش حالة من النشاط الفني، بعد طرحها عددا من الأغاني التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، منها أغنية من أول دقيقة، التي شاركها فيها الفنان سعد لمجرد، التي تخطت حاجز الـ 300 مليون مشاهدة عبر قناتها القناة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كما طرحت إليسا مؤخرًا أغنية أنا وبس، وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجى، وهي من إخراج إنجي الجمال.

كلمات أغنية أنا وبس

وجاءت كلمات أغنية أنا وبس، كما يلي: بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس، بحس الدنيا كلها ملكي أنا وبس، بشوف القمر حدي والهوا على خدي، وإيديك المخدة وعينيك بحر وشمس وبطير، وبطير من كتر الفرح لبعيد، وبصير عم برسم معك مواعيد، ويزيد حبك بالقلب بيزيد، وبروح وبروح على دنيا ما فيها هموم، فيها سهر فيها قمر ونجوم، وغيوم فيها بتنمحي الغيوم، ما عقول بعدك ما عرفت إني ما بعيش لحظة لو غبت عني.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :