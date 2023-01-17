شكرا لقرائتكم خبر عن موسم رابع لمسرحية " هلاوس" بدءًا من اليوم على مسرح الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 17 يناير تقديم موسم الرابع لمسرحية “هلاوس” في السنة الثالثة لها، علي مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الاوبرا المصرية، برئاسة شادي سرور، وتستمر لمدة أسبوع وهي من تجارب المسرح الصامت المختلفة من إنتاج مسرح الدولة التي تعتمد على 4 مدارس تمثيلية وهي المسرح الجسدي والمايم والبانتومايم والمسرح الأسود، ويشارك في تقديمه كل من عمر عز، هاني فاروق، أحمد حسن، ونهال فهمي ومعتصم شعبان، وجورج فوزي، ومصطفى حزين، ويشارك في الأداء وتنفيذ المسرح الاسود كل من ريم عصام وحبيبة عمرو، العرض مأخوذ عن رواية “تاجر البندقية” للمؤلف العالمي ويليام شكسبير.عرض “هلاوس” عن رائعة شكسبير”



مقطع من العرض

‎هلاوس أداء عمر عز، هاني فاروق، أحمد حسن، ونهال فهمي ومعتصم شعبان، وجورج فوزي، ومصطفى حزين، ويشارك في الأداء وتنفيذ المسرح الاسود كل من ريم عصام وحبيبة عمرو ، تصميم الإضاءة أبو بكر الشريف، ملابس أميرة صابر – عبد الرحمن القاضي ، إكسسوار هاجر كمال، مكساچ الصوت يسرا توفيق، إعداد موسيقي محمد عبدالله تنفيذ صوت دينا سليمان، مكياچ وأقنعة محمد فوزي”بكار”، رؤية تشكيلية محمد عبدالله – أبو بكر الشريف، تصميم دعاية محمد ابراهيم مساعد مخرج ندى محمد وياسمين عادل ويوسف هاني وحبيبة عمرو وساره طلعت و وعد الصدفي و يارا شاكر و نهلة كمال، مخرج مساعد مروه حسن وأبانوب ڤيكتور ومحمد الخضيري، ومخرج منفذ أحمد رضا، هلاوس عن رائعة وليم شكسبيرإعداد وإخراج محمد عبدالله