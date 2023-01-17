فنان مصري شهير: “زوجتي تخلت عني بعد مرضي وابنتي جاحدة”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 يناير 2023 02:50 مساءً - كشف الفنان عمرو محمد علي عن بعض الظروف الأسرية التي تعرض لها بعد اكتشاف اصابته بمرض “التصلب المتعدد”، والذي يعاني منه منذ حوالي 17 عاما .

أشار عمرو محمد علي خلال استضافته في برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي إنه انفصل عن زوجته بعد اصابته بالمرض وقرر أن يطلقها لكي لا يظلمها على حد قوله بتحملها لظروف مرضه وتكفلها بكل شئ تجاهه .

تابع: “طلقتها يمكن هروب، هربت منها وأنا كنت بحبها أوي واخترت إني أطلقها،هيبقى صعب عليها إنها تشيل وتعمل .. ودلوقتي أمي هي اللي بتشيل وبتعمل كل حاجة حلوة معايا ومتكفلة بيا تماما وكل إخواني وأخواتي” .

فيما علق “هاني” شقيق عمرو محمد علي على كلام شقيقه مطالبا إياه بقول ما حدث ولافتا إلى أن زوجة أخيه تخلت عنه في مرضه، فقال: “قول الحقيقة يا عمرو وقول كل حاجة حصلت خليك صريح، زوجته سابته عشانه مريض وتخلت عنه” .

وفي تعليق الفنان المصري على ذلك، رد قائلا: “مكنتش أتوقع إن زوجتي تتخلى عني في مرضي لكن مقدرش أرغمها على حاجة زي كده، لا يا ستي انتي في طريق وأنا في طريق” .

وأضاف عن موقف ابنته “شهد” التي تبلغ من العمر 18 عاما معه والعلاقة بينهما: “بشوفها كل شهر ، المرة اللي بتيجي تاخد فيها المصروف بس وتقعد معايا نص ساعة .. أنا قولت لبنتي في التليفون انتي جاحدة أوي وعلى فكرة داين تدان” .

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وكان قد تحدث الفنان عمرو محمد علي في تصريحات سابقة له عن تطورات حالته الصحية إثر إصابته بمرض تصلب الأعصاب المتعدد، والذي كان سببا في ابتعاده عن الساحة الفنية .

حيث طمأن في مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc” مع الإعلامية إيمان الحصري محبيه وجمهوره على وضعه وأنه بخير، لافتا إلى أن وفدا من نقابة المهن التمثيلية حرص على زيارته في منزله وعدد من زملائه للاطمئنان عليه .

وأكد عمرو محمد علي على أن النقابة برئاسة الفنان أشرف زكي تهتم به وبوضعه موجها الشكر له، مضيفا أنه بحاجة إلى العلاج وهو ما طلبه من النقابة للاهتمام بهذا الأمر نظرا لكونه مكلف .

استطرد: “أنا بعيد عن الشغل من 2006 لإن داهمني المرض والمرض ده صعب شوية اللي هو التهاب الأعصاب وربنا يتم شفايا على خير .. المرض صعب العلاج فيه وإني اتعالج منه إلا عن طريق ربنا سبحانه وتعالى فقط” .

أكمل: “هذا المرض علاجه مكلف جدا جدا فربنا سبحانه وتعالي يقدرني أو يقدر الناس اللي شايفاني والناس اللي بتحبني إنها تساعدني .. أنا 17 سنة قاعد، نايم مبتحركش وكنت باخد علاج بس مش اللي هو مش العلاج القوي .. حد يشوفني في العلاج ويهتم بيا” .

يذكر أن الفنان عمرو محمد علي بدأ مشواره الفني في الطفولة في منتصف الثمانينيات، واشتهر بشخصية “شقشق” في مسلسل “أرابيسك” .

وشارك أيضا في عدد من الأعمال الفنية البارزة منها: ليالي الحلمية، مستر كاراتيه، العذراء والعقرب، حكايات مجنونة، حواء والتفاحة وريا وسكينة .