شكرا لقرائتكم خبر عن بيولي: لن نعود إلى إيطاليا إلا بالانتصار أمام إنتر ميلان بالسوبر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان، صعوبة مهمة فريقه، عندما يواجه الإنتر، غدا الأربعاء، في كأس السوبر الإيطالي.

ويتنافس إي سي ميلان مع إنتر ميلان غريمه التقليدي، على كأس السوبر، في مواجهة ملحمية بالرياض، لاقتناص اللقب الأول بموسم 2022-2023.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي أقيم منذ قليل: "الأسبوع الماضي لم نؤدي بشكل جيد، وربما تكون هذه انطلاقتنا، خاصة أنها مباراة ديربي مهمة ومميزة، وهناك كأس سنحققه في نهاية المطاف".

وأضاف: "نحن جاهزون ولدينا طاقة كبيرة، نحن هُنا للفوز باللقب، خسرنا كأس إيطاليا، ولدينا هدف آخر هو السوبر، لكن لن ينتهي الموسم بعد لقاء الغد، بصرف النظر عن النتيجة".

وتابع: "يجب أن نتصرف بشكل جيد، ونلعب أمام منافس قوي، استطعنا الفوز عليه بآخر مباراتين، لكن الرغبة متبادلة من الطرفين لتحقيق اللقب، ولا يوجد شبع في كرة القدم، وحينما تلعب بشكل جيد ستكسب في النهاية ولن نعود إلى إيطاليا إلا بالانتصار".

واختتم: "الموسم ممتلئ بالمباريات، وهناك فرق تنافسية عديدة، لذا من الصعب أن تكون بأداء عالٍ طوال الوقت، ولحظات صعبة مررنا بها وتجاوزناها، ونريد عدم تغيير وجهتنا، ولدينا الحماس لتحقيق الأفضل غدا، من أجل العمل على الاستمرارية وتحقيق الألقاب".