شكرا لقرائتكم خبر عن إنزاجي يتوعد ميلان في السوبر الإيطالي ويؤكد جاهزية الدبابة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، جاهزية فريقه لمواجهة ميلان، في كأس السوبر الإيطالي.

ويتنافس الفريقان على السوبر الإيطالي، في مسابقة قوية بالرياض، مساء غدٍ الأربعاء، لاقتناص الكأس الأولى في موسم 2022-2023

وقال إنزاجي، في مؤتمر صحفي: "وصلنا السعودية منذ يومين، ونحن جاهزون، لكن لا أتوقع مباراة سهلة، ولا بد أن نقدم أفضل ما لدينا، مثلما فعلنا أمام نابولي".

وأضاف: "علينا تقديم ما نستطيع داخل الملعب، ستكون مباراة مختلفة ومهمة، أريد أن نتجنب الأخطاء وأن نلعب بأفضل طريقة ممكنة".

وتابع: "بالنسبة لي اللقب مهم، ليس جميع الفرق تستطيع الوصول للنهائي، ونريد أن نحافظ على اللقب، ولدينا رغبة مضاعفة لأنه ديربي، لقد فزنا بالعديد من الديربيات وخسرنا أخرى، وهذه مباريات مميزة تحسم ببعض التفاصيل".

واستطرد: "بدأنا هذا العام بشكل جيد، فزنا ب3 من 4 مباريات، وأنا راض على أداء الفريق، هناك بعض الإصابات، ولدينا خيارات محددة، خصوصا في وسط الملعب".

واختتم: "لن نتعذر بالإرهاق والغيابات، ولوكاكو تدرب بشكل انفرادي، وسوف نرى ما يحدث اليوم، ونأمل أن يكون جاهزا للقاء الغد، وهو يعمل جاهدا".