شكرا لقرائتكم خبر عن مقولة لـ فاتن حمامة فى فيلم "إمبراطورية ميم" وتحققت.. فى ذكرى رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى رحيل سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التي رحلت عن عالمنا في 17 من يناير عام 2015، بعدما حفرت اسمها بأحرف من ذهب في سماء السينما العربية، كواحدة من أهم المواهب بالتاريخ، وقدمت مسيرة فنية طويلة باتت فيها واحدة من أهم أيقونات السينما حتى أطلق عليها سيدة الشاشة العربية.

ظهرت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة فى مشهد في فيلم "إمبراطورية ميم" الذى عرض عام 1972، وهى تتحدث مع أبنائها وتدخل معه فى صدام لأنها تريد التليفون من أجل إجراء مكالمة ولا تجده لتقول في حديثها: "مش ناقص إلا إنى أجيب لكل واحد في البيت تليفون ويبقى عندنا 7 تليفونات وكل واحد يقعد يتكلم طول اليوم فى التليفون"، وهذه المقولة التي قالتها فاتن حمامة في الفيلم، اتحققت بعد 51 سنة من عرضه، حيث أصبح الجميع الأن أصبح يحمل الموبايلات ولا يحتاج لتليفون المنزل.

وبدأت فاتن حمامة مسيرتها الفنية عندما فازت فى مسابقة أجمل طفلة فى مصر، وبعدها أرسل والدها صورة لها إلى المخرج محمد كريم، الذى كان يبحث عن طفلة تقوم بالتمثيل مع الموسيقار محمد عبد الوهاب فى فيلم يوم سعيد عام 1940، واقتنع المخرج محمد كريم بموهبتها ورشحها لأول أدوارها أنيسة فى فيلم يوم سعيد.

حصلت "سيدة الشاشة العربية" على العديد من الجوائز ومنها "أحسن ممثلة لسنوات عديدة، وشهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة‏ عام 1999، وجائزة نجمة القرن من قبل منظمة الكتاب والنقاد المصريين عام 2000، ووسام الأرز من لبنان (1953 ، 2001)، وميدالية الشرف من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وسام المرأة العربية من قبل رفيق الحريري، وشهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية ببيروت‏ عام 2013".

ومن أجمل أفلام فاتن حمامة: "صراع في الوادى، إمبراطورية ميم، الأستاذة فاطمة، دعاء الكروان، يوم حلو يوم مر، أريد حلا، أفواه و أرانب، كرسى الاعتراف، موعد مع الحياة، الخيط الرفيع".