“بنسخة جديدة” .. دنيا سمير غانم تهدي والدها هذه الأغنية في ذكرى عيد ميلاده

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 يناير 2023 12:50 مساءً - أعادت الفنانة دنيا سمير غانم غناء إحدى أغنيات والدها الفنان الراحل سمير غانم والتي تحمل إسم “أوخي”، وذلك في إحيائها لذكرى عيد ميلاده التي وافقت يوم 15 يناير .

طرحت دنيا سمير غانم الأغنية في نسختها الجديدة بصوتها عبر حسابها على موقع “يوتيوب”، وتضمنت مشاهدها لقطات من غناء والدها سمير غانم للأغنية في شكلها الأصلي مع فرقته، ولقطات أخرى لها أثناء غنائها .

وتتميز أغنية “أوخي” بلمسات الفنان سمير غانم الكوميدية، سواء في كلمات الأغنية وطريقة الغناء أو الرقص أو مظهر الفرقة المصاحبة له، فهي فكرته ورؤيته وألحان وتوزيع سمير حبيب .

أما النسخة الجديدة التي قدمتها دنيا فهي من توزيع النابلسي، الذي وضع لها أيضا الفواصل الموسيقية الجديدة .

وفي ختام فيديو الأغنية توجهت دنيا سمير غانم برسالة إلى والدها الراحل، أحيت من خلالها ذكرى عيد ميلاده، كما أعربت عن حبها الكبير له .

فجاء فيها: “كل سنة وانت طيب يا حبيبي وعيد ميلاد سعيد في الجنة إن شاء الله .. أنا دايما حاسة إنك معايا بقلبك الأبيض وطيبتك وخفة دمك وصوتك وفنك وتاريخك وجمهورك” .

تابعت: “ربنا يرحمك ويسعدك زي ما أسعدتنا وعلمتنا السعادة والصبر والرضا حتى وانت مش موجود” .