شمس الكويتية في زيارة للمسجد الأقصى وكنيسة القيامة بالحجاب

تواصل الفنانة شمس الكويتية، نشر صورها من رحلتها الأخيرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قامت بزيارة لبعض المواقع الدينية، أحدثها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة داخل أسوار البلدة القديمة في القدس.

شمس في القدس

وشاركت شمس الكويتية، صورها بالحجاب من داخل المسجد الأقصى، حيث تواجدت قبل أيام كما أنها قد أعادت الزيارة مرة أخرى قبل مغادرة البلد المحتل، كما بدا أنها زارت كنيسة القيامة في نفس اليوم.

ونشرت شمس الكويتية صورها من داخل باحة المسجد الأقصى، وظهرت بزي الصلاة والحجاب الشرعي، ومع برودة الجو ارتدت شمس جاكيت باللون الأبيض فوق ملابسها.

بالحجاب: شمس الكويتية في زيارة للمسجد الأقصى وكنيسة القيامة

ونشرت شمس الكويتية، صورتين أخرتين من زيارتها لكنيسة القيامة، والتي خلعت فيها الحجاب واكتفت برفع ملابس الصلاة ليظهر البنطلون الذي نسقته مع ملابسها السالف ذكرها لتبدو وكأنها بلوزة، وحافظت على ارتداء الجاكيت.

وكتبت شمس الكويتية معلقة على الصور: "صور من زيارتي للقدس الشريف وكنيسة القيامة في فلسطين الحبيبة".

بالحجاب: شمس الكويتية في زيارة للمسجد الأقصى وكنيسة القيامة

شمس تعرضت لانتقادات وهجوم كبير في التعليقات، ظناً من بعض المتابعين أنها دخلت الأراضي الفلسطينية من خلال استخراج أوراق رسمية عن طريق قوات الاحتلال، ولكن الفنانة الكويتية التزمت الصمت حول شرح كيفية الدخول.

من ناحية أخرى تدخل البعض للدفاع عن شمس مؤكدين أنها ربما تكون استخدمت الحدود السورية أو الأردنية في الدخول إلى فلسطين، بعيدا عن وجهة النظر الأولى.

في سياق متصل رحب كثير من الفلسطينيين بوجود شمس في القدس، معربين عن سعادتهم بتواجدها وزيارتها لبلدهم، وأشار البعض منهم إلى أن شمس شخصية تلقائية وطبيعية وبسيطة.

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