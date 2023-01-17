دنيا سمير غانم تُبكي الجمهور وتتذّكر والدتها بكلمات مؤثرة

أحيت الفنانة دنيا سمير غانم، ذكرى ميلاد والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وذلك من خلال رسالة حب حزينة، تذكرت فيها طفولتها وحنان والدتها، إضافة إلى الدعاء لها، خاصة وأن مناسبة ميلاد والدتها تأتي بعد يومين فقط من ذكرى ميلاد والدها الراحل الفنان وهو ما يجدد ألم الفراق عليها.

دنيا سمير غانم تتذكر طفولتها مع والدتها

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة تجمعها بوالدتها منذ أيام الطفولة وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات موقع "إنستقرام"،وعلقت على الصورة: "أعظم وأحن وأطيب أم في الدنيا، كل سنة وأنت طيبة وبإذن الله في الجنة يارب".

دنيا سمير غانم تتذكر والدتها بكلمات مؤثرة

وتابعت في تعليقها وإحياء الذكرى "أنا بسمع صوت دعاكي و نصايحك طول الوقت… أنت في قلوبنا كلنا ربنا يرحمك ويسعدك ويارب تكونوا متهنيين أنت وبابي… اللهم اجعلهم آمنين مطمئنين في نور من نورك يا رب".



عيد ميلاد الفنانة دلال عبد العزيز

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة دلال عبد العزيز الـ 63 عاماً، وذلك بعد رحيل إثر إصابتها بفيروس كورونا، حيث تربعت علي عرش النجوم الكبار بعد تقديمها للوسط الفني عدد كبير من الأعمال الفنية المهمة، وذلك على مدار سنوات طويلة، واستطاعت أن تدخل قلوب المشاهدين بعد ما أدت دور الأم المصرية.

ولدت ميلاد الراحلة دلال عبد العزيز والتي ولدت في 17 يناير عام 1960 بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، ورحلت 7 أغسطس 2021، إثر إصابتها بفيروس كورونا، حصلت دلال عبد العزيز على بكالوريوس الزراعة، وتعشق التمثيل منذ أن كانت طفلة من خلال شقيقتها الكبرى التي توفيت وهي شابة في عمر 15 عاما، مما جعلها ترتبط أكثر بالتمثيل وتدخل الوسط الفني والمسرح.

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