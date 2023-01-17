شكرا لقرائتكم خبر عن 62 عامًا على إنقاذ زيزى البدراوى في فيلم " السبع بنات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر أمس 62 عامًا على عرض فيلم " السبع بنات"، وطرح عام1961، ويعد الفيلم من كلاسيكيات السينما المصرية، والفيلم ما زال محفورا في ذاكرة المشاهدين ولا يملون من مشاهدة الفيلم مرات عديدة وإعادته على مر السنوات ويضحكون و يبكون على المشاهد وخصوصا مشهد انتحار زيزى البدراوى في الفيلم وانقاذها و مشهد النهاية السعيد لأبطال الفيلم.

وفيلم "سبع بنات" من بطولة سعاد حسنى و نادية لطفى و أحمد رمزى و حسين رياض و عبد السلام النابلسى و زيزى البدراوى و عمر الحريرى و صالح سليم و نور الدمرداش و عزيزة حلمى و تأليف نيروز عبد الملك و إخراج عاطف سالم.

تدور أحداث الفيلم حول الموظف "المكافح" الذى وجد نفسه مسؤولاً عن 7 بنات، بعدما توفت والدتهم، ليواجه وحده مشاكلهم المتعددة، 7 بنات بشخصيات مختلفة، ومشاكل عديدة، ومتطلبات لا تنتهى

وتدور الأحداث لتحكي ظروف ثلاث من بناته الكبار، (أحلام، وداد، وسلوى)، واللاتي يقعن في الحب، لتواجه كل واحدة منهن العديد من المشكلات، تتجسد معاناته طوال الفيلم، وصراعه بين ما تريدن بناتهن، وبين ما يستطيع هو تحقيقه لهن.



