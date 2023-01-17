شيرين عبدالوهاب: نفسي أكمل تعليمي.. لإن الغناء والحفلات عطلوني زمان.. مؤهلها الحقيقي سيصدمك!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 يناير 2023 11:49 صباحاً - تصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب محركات البحث خلال الفترة الماضية بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل وشغلت حياتها الشخصية الرأي العام، وإحدى المرات التي تصدرت فيها “الترند” كانت بعد إعلانها عن نيتها في استكمال دراستها.

حيث أعلنت المطربة شيرين عبد الوهاب عن نيتها في استكمال تعليمها الدراسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلي، حيث حرصت شيرين على تهنئة الشاعر أيمن بهجت قمر على استكمال تعليمه الجامعي بعد مرور 33 سنة.

وقالت شيرين عبد الوهاب:”مبروك يا أيمونتي، أنا كمان عايزة أكمل تعليمي زيك” لترد الإعلامية مني الشاذلي قائلة: “دا خبر الموسم”.

مؤهل شيرين الدراسي

وكشفت شيرين عبد الوهاب منذ عدة سنوات عن مؤهلها الدراسي، وذلك خلال استضافتها في “برنامج التفاحة”، الذي قدمته الفنانة اللبنانية نيكول سابا، حيث أوضحت أنها تركت التعليم وهي في المرحلة الإعدادية، أي أنها حاصلة على “شهادة الابتدائية” فقط.

وقالت شيرين خلال البرنامج: “كنت في التعليم حتى الصف الأول الإعدادي عندما قام زلزال 1992، فكنت أخاف أن أذهب إلى المدرسة، وكنت أهرب بعد أن توصلني والدتي إلى باب المدرسة، وكنت بكره المدرسون وخاصةً الناظرة اللي كانت شبه أطاطا في فيلم عوكل”.

فيما أعربت شيرين عبد الوهاب، عن ندمها الشديد لعدم حصولها على الشهادة الجامعية أو الثانوية أو حتى الإعدادية، بالإضافة إلى ندمها على عدم معرفتها للغة الإنجليزية، قائلة:”ساعات كمان مش بعرف العربي”.

حفل شيرين الأخير في الكويت

هذا وقد حظي حفل الفنانة شيرين عبدالوهاب الذي أقيم في الكويت مساء الخميس الموافق 12 يناير، باهتمام كبير من روّاد السوشيال ميديا، الذين حرصوا على متابعته، والتعليق على لقطاته المختلفة، والتفاعل مع ما جاء فيه، بداية من الكواليس التي سبقت صعودها على المسرح.

وخلال الحفل، مازحت شيرين جمهورها الكويتي، ووجهت سؤالاً للحاضرين: “عايزة أقولكم.. بتحبوا حسام ولا إيه؟ “، ليفاجئها الجمهور: “لأ ما نحبه”، “لأ”، “مش بنحبه”، لتدخل بعدها في نوبة من الضحك.

ويُعد هذا الحفل الأول لشيرين عبدالوهاب بعد أزمتها الصحية الأخيرة وعودتها لطليقها الفنان حسام حبيب.

وتنوعت أغاني شيرين عبدالوهاب في حفلها بـ أرينا الكويت، بين الحديث والقديم من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور وردد كلماتها.

كما قدمت شيرين مقطع “أهرب من قلبي أروح على فين” من أشهر أغاني “كوكب الشرق” أم كلثوم، أغنية “دارت الأيام”.

وتتراوح أسعار الحفل ما بين 1900 جنيه مصري “20 دينارًا كويتيًا”، و19.300 جنيه مصري “200 دينار كويتي”، حيث توجد العديد من الفئات الأخرى.

شيرين في إتصال مع عمرو أديب

و بعد إحيائها لحفل غنائي في الكويت، هو الاول لها بعد سلسلة الازمات التي واجهتها اخيراً، وآخرها ازمة زيارتها لفضل شاكر، أطلت شيرين عبر مداخلة هاتفية مع عمرو أديب للتعليق على حفلها المميّز في الكويت وعلاقتها بحسام حبيب، يالإضافة إلى التصريح الذي أدلت به عن الجيش اللبناني خلال الحفل.

شيرين : حسام زي الفل معايا

وطبعًا تحدثت شيرين عن حياتها الشخصية وكيف تقضي وقتها بين العمل والرياضة وبناتها، ليسألها عمرو أديب: “أوعى يكون حسام حبيب مزعلك؟”، والتي ردت عليه: “حسام حبيب زي الفل معايا، وماشي معايا كويس، وكل حاجة جميلة والعلاقة جيدة”.

وعلى ما يبدو أنها كانت قلقة من مواجهة الجمهور بعد الأزمات المتكررة التي مرت بها خلال الفترة الماضية والتي علقت عليها: “مكنتش عارفة الناس كنت وحشاهم اوي كده، وكنت خايفة أول الحفل، والجمهور أسعدني جدًا، انبسطت أوي ، وكان شيء فوق الخيال”.

وكان حساب “برنامج الحكاية” قد شارك المتابعين عبر تويتر مقطعًا من حديثها مع عمرو عبر الهاتف وكتب: ” بعد حفلتها الضخمة في الكويت.. شيرين: غنيت بطبقات عمري ما غنيتها .. وكنت مبسوطة بالجمهور الذواق”.

شيرين تكشف كواليس زيارتها لفضل شاكر

وقد أوضحت شيرين ما حدث معها في لبنان من خلال إتصالها ببرنامج عمرو أديب، حيث قالت أن فضل هو زميل قديم وأنها كانت على تواصل معه عبر صديق مشترك منذ عشر سنوات، وقد تم التنسيق معه خلال زيارتها الأخيرة إلى لبنان، واتفقوا على اللقاء بعد أن حصلوا على تصريح من الدولة اللبنانية. وقد ذكرت شيرين أيضاً أنها فوجئت بعد انتهاء السهرة بأن الموضوع أُخذ على هذا الشكل، وأن هنالك أشخاص تريد المشاكل لها، فهي لم تقصد الإساءة للجيش اللبناني أبداً، وعادت لتذكّر عمرو بما قالته أمام الجماهير الكويتية بأن : “حذاء أو بيادة الجيش اللبناني على دماغي من فوق”.

ثم أنهى عمرو أديب الإتصال متمنّياً لشيرين دوام الصحة ومشجعاً لها على مزيد من الأغاني والأعمال الفنية التي ينتظرها الملايين من محبيها وداعميها في مصر والوطن العربي.

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