أحمد الفيشاوي يُثير الجدل بنشره صورة لنجله الجديد.. والجمهور يشبهه بجده “الفيشاوي” ويتساءل: جه إمتى دا؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 يناير 2023 11:49 صباحاً - أثار الفنان أحمد الفيشاوي جدللًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر عبر حسابه الخاص في “إنستجرام” صورة علّق عليها بأنها لابنه، ووصف سعادته بفوزه في بطولة رياضة الكاراتيه.

ونشر “الفيشاوي”، صورة لطفل وهو يلعب رياضة الكاراتيه، وحرص على تهنئته قائلًا: “ابني كبر وأصبح أقوى وفاز في فئة الكاراتيه، استمر في التقدّم”.

وانطلقت على الأثر العديد من التعليقات من قبل متابعيه متسائلين: منذ متى وهو له ابن؟ في حين تحدّث البعض عن قصة ابنه من سيدة ألمانية والتي كشفتها ابنته لينا الفيشاوي، وعلّق آخرون بقولهم: “أخيراً اعترفت بيه”.

ويبدو أن صورة الطفل أصغر من التي سبق ونشرتها هند الحناوي، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، وكان وقتها نجله “تيتوس الفيشاوي” في سن الثامنة من عمره، ويبدو أن هذا الطفل ضمن أحداث فيلمه الجديد والذي يشارك في تصويره حاليًا.

تصريحات طليقة الفيشاوي عن نجله

وكانت هند الحناوي، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، قد شاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، “إنستجرام”، صورًا لابنتها لينا أحمد الفيشاوي، خلال لقائها شقيقها” تيتوس”، في أجواء مبهجة، معلقة عليها :”أخيرا التقينا معًا”.

كانت الدكتورة هند الحناوى قالت في تصريحات لها :”من حوالى 9 سنوات بنتى ذهبت لوالدها عرفت على ناس عرفت على سيدة من المفترض أنها زوجته ورحلت وأرسلت إليها إيميل لأن ابنها أخ ابنتى وحابة يتعرفوا على بعض”.

وأضافت: من سنة ظهرت وراسلتني على إنستجرام وقالت إنها تحب أن يتعرف الأخوات على بهما ومن حضرت لزيارتنا هنا في مصر ولكنها لم تكن تحب أن يظهر ابنها ولينا كانت تحب أن تنشر صور أخوها ومن أسبوعين ردت أنها توافق على نشر صور ابنها ولينا علاقتها جيدة معهم والولد لديه حوالي 8 سنوات وهو أخو لينا ونحن نعترف به.

أما زوجته انية طلبت منى مساعدة ولا أستطيع الخوض فى تفاصيل لأنه ليس من حقى أنا انتهيت من الدكتوراه فى جامعة كينت وعرض عليا عمل قبل الانتهاء منها وانا قررت أكتب مذكراتي وهى ليست تجربة خاصة ولكنها خاصة بكل من يجاول أن ي رأسه في التراب والمشروع الأهم هو دخول لينا الجامعة.

أحمد الفيشاوي يدخل نزاع قضائي مع أبنائه

ويواجه أحمد الفيشاوي عدة أزمات قانونية وعائلية مع ابنته لينا الفيشاوي وابنه تيتوس والذي انضم مؤخراً إلى أخته، ورفع نفس القضايا حول النفقة والمصروفات الدراسية، والتي قابلها الفيشاوي برفع دعوى قضائية جديدة مؤخراً ضد هند الحناوي طالب بها بحضانة ابنته بحجة وجود خطر أخلاقي عليها.

وعبّرت لينا الفيشاوي عن سعادتها بلم شملها مع أخيها تيتوس، ونشرت عدة صور لها معه في الفترة الأخيرة، وهو ما جعل البعض يتساءل عن حقيقة انتقالهم للعيش معاً مؤخراً، في الوقت الذي يتجاهل به الفيشاوي هذه التطورات العائلية ويعكف على الدعاية لأعماله السينمائية الجديدة.

وقبل نحو عامين، قضت محكمة أسرة مصر القديمة بزيادة مصروفات نفقة صغير الخاصة بلينا أحمد الفيشاوي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي من زوجته السابقة هند الحناوى إلى 20 ألف جنيه.

وتقدم شعبان سعيد محامي مطلقة الفيشاوي بحافظة مستندات وأوراق رسمية تفيد بارتفاع صافي دخل أحمد الفيشاوي، كما تقدم بشهادة من نقابة المهن التمثيلية محصور بها عدد المسلسلات واﻷفلام التي شارك فيها، وهو ما دعمته تحريات الأجهزة الأمنية.

وتعود الأزمة إلى قيام لينا بالسفر مع والدتها لتدرس في لندن، إلا أن والدها الفنان أحمد الفيشاوي أقام دعوى قضائية ضد الأخيرة اتهــ مها فيها بالإهــ مال في رعاية الأولى.

آخر أعمال أحمد الفيشاوي :

ويعد فيلم أشباح أوروبا هو آخر أعمال الفيشاوي، وطرح مؤخرًا في دور العرض المصرية، وحقق إيرادات بلغت 2،515،405 جنيهات حتى الآن، وجسد خلاله شخصيتين وهما: مارتن وبركات.

وضم فيلم أشباح أوروبا الفنانة هيفاء وهبي ومصطفى خاطر وأروى جودة وبيومي فؤاد وعباس أبو الحسن وباسم سمرة وسعد المختار، والفيلم من تأليف كريم فاروق، وتحت قيادة المخرج محمد عبد الرحمن حماقي.

فيلم رهبة

وانتهى أحمد الفيشاوي مؤخرًا من تصوير “فيلم رهبة“، وضم العديد من الفنانين، منهم نسرين أمين، ثراء جبيل، بيومي فؤاد، سما إبراهيم، محمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى شعبى يتخلله قصة حب رومانسية بين الفيشاوى وثراء جبيل. ويجسد الفيشاوى شخصية معلم في منطقة شعبية يدعى “سيد” ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.

فيلم ورد ريحان

من ناحية أخرى، يواصل الفيشاوي تحضيراته الأولية لـ “فيلم ورد ريحان”؛ والذي شهد انضمام النجمة رانيا يوسف بعد تعاقدها على دور مميز في الفيلم المقرر البدء بتصويره قريباً.

وكشف أحمد الفيشاوي عن مشاركة الفنانة رانيا يوسف في بطولة الفيلم، من خلال صور نشرها على “إنستغرام” من التحضيرات الخاصة بالعمل، مع المخرج محمد نبيل، مؤكداً أنه سعيد جداً لتعاونه مع نجمة بقيمة وموهبة رانيا يوسف، ومشدداً على أنها واحدة من الفنانات المفضّلات لديه.

وفيلم “ورد ريحان” قصة محمد نبيل ونور أحمد، سيناريو وحوار محمد أشرف، أول فيلم من إخراج محمد نبيل صابر.

ويعرض لأحمد الفيشاوى في السينمات حاليًا “فيلم الدعوة عامة” تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته محمد عبد الرحمن توتا، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في اطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

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