شكرا لقرائتكم خبر عن ما كنش ينفع أتجوز غيره.. دلال عبد العزيز تروي تفاصيل قصة حبها لسمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء الذكرى الـ63 لميلاد الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، فهي من مواليد 17 يناير عام 1960، والتي رحلت عن عالمنا إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد أغسطس 2021.

على الرغم من الفارق السني الذي يتخطى 20 عاما بينها وبين زوجها الراحل سمير غانم، إلا أنهما شكلا ثنائيًا ناجحًا، جذب أنظار الجمهور إليه دائمًا، حيث استمر زواجها لأكثر من 30 عامًا، ورحل الثنائي في نفس العام 2021 بعد إصابتهما بنفس المرض "فيروس كورونا المستجد" وتواجدهما بداخل نفس المستشفى.

بدأت قصة الحب التي جمعت الثاني سمير غانم ودلال عبد العزيز عندما اجتمعا لأول مرة في مسرحية "أهلا يا دكتور" عام 1980، وهي تخطو أولى خطواتها في عالم التمثيل، وظلت تحبه لمدة 4 سنوات كاملة قبل زواجهما عام 1984.

وقالت دلال عبد العزيز عن حبها لسمير غانم في لقاء سابق: "كان ليه حركات تخلي أي بنت تحبه، وجورج سيدهم اللي قدمني ليه في مسرحية "أهلا يا دكتور"، وكل الوسط الفني كان عارف إني بحبه، ودا خلاني أصريت أكتر، ووقت المسرحية هو كان بيوصلني واحنا رايحين وجايين عشان مكنش معايا عربية، وكان بيشتريلي "فل" كل ما نطلع من المسرح، وكنت حطاه هدفي مدة الـ 4 سنين بتوع المسرح لأن مكنش ينفع أتجوز غيره".

يذكر أن دلال عبد العزيز تخرجت في كلية الزراعة بجامعة الزقازيق، لتذهب بعدها إلى القاهرة. حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام بجامعة القاهرة و ليسانس الآداب في قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب بجامعة القاهرة بالإضافة إلى دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

شاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية، لعل أشهرها: آسف على الإزعاج، الناس في كفر عسكر، يارب ولد، القانون لا يعرف الحب"، وغيرها من الأعمال، وكان آخر ظهور لها في فيلمي "تسليم أهالي"، و"فرق خبرة" اللذان اتعرضا بعد وفاتها.