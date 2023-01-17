الفنان راغب علامة ينعي الشاعر ناصر الجيل بكلمات مؤثرة

حرص الفنان راغب علامة على نعي الشاعر ناصر الجيل الذي وافته المنية صباح اليوم الإثنين عن عمر ناهز 48 عاماً. واختار راغب في نعيه للراحل كلمات مؤثرة، خاصة وأنه تعاون معه من قبل في أكثر من أغنية منها "بعشقك "و "مابهزرش" وكتب راغب عبر حسابه الرسمي على " تويتر"، قائلا" استفقت اليوم على خبر حزين جداً، رحيل شاعر الرومانسية الشاعر الصديق ناصر الجيل إثر تعرضه لسكتة قلبية ". وتابع:"لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون ستبقى كلماتك الرومانسية حية في قلوب الناس إلى جنة الخلد يا صديقي نعزي انفسنا وكل الناس والأصدقاء الفنانين بهذه الخسارة الكبيرة".

من هو ناصر الجيل؟

هو من الشعراء المميزين، حيث طرح أولى دواوينه الشعرية عام 1994 بعنوان "كلام الناس"، كانت أولى انتاجاته الغنائية أغنية "الدنيا حتستمر" مع الفنان التونسي صابر الرباعي. وشكل الراحل ثنائياً غنائياً مع الملحن محمود الخيامي فقدما سوياً عدداً من الأغنيات الشهيرة منها بعشقك وما بهزرش مع الفنان راغب علامة وسؤال بسيط مع الفنانة أصالة نصري، وكل ليلة مع الفنان هاني شاكر، ومتلخبطة مع الفنانة أنغام. وتعاون الراحل مع عدد من نجوم الغناء أبرزهم الكويتي نبيل شعيل، واللبنانية ديانا حداد، واللبنانية يارا وايهاب توفيق وبوسي وكارمن سليمان. على جانب آخر طرح راغب علامة منذ مدة أغنية "استمارة 6" والتي قدمها بطريقة الفيديو كليب ، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع توما.

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