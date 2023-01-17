شيرين عبد الوهاب تُقدم واجب العزاء للفنان جورج وسوف في منزله

قدمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب واجب العزاء، للفنان جورج وسوف بعد وفاة ابنه وديع في منزله بلبنان، وحرصت على انتظار الإعلامية نضال الأحمدية للخروج من المستشفى للذهاب معا إلى منزل سلطان الطرب.

شيرين تعزي جورج وسوف

وأكدت مصادر موثوقة أن شيرين حرصت على دخول منزل جورج وسوف مصطحبة معها نضال الأحمدية وحسام حبيب، في أول لقاء بينهما بعد الخلافات الشهيرة.

وتواجد خلال اليوم لتعزية جورج وسوف ومواساته في وفاة ابنه وديع قبل أيام، كل من الإعلامية منى أبو حمزة والفنان رامي عياش والفنان عابد فهد والإعلامي اللبناني نيشان والمايسترو إيلي العليا.

وكانت الزيارة مفعمة بالمشاعر الإنسانية، إذ امتدت الجلسة مع سلطان الطرب لأكثر من 3 ساعات، حكى فيها جورج وسوف أحزانه الدامية بوفاة ابنه وديع الذي كان يعتبره صديقه.

وفاة وديع ابن جورج وسوف

أعلن الإعلامي اللبناني نيشان، وفاة نجل الفنان السوري جورج وسوف، يوم الجمعة 6 يناير الجاري، وذلك بعد صراع مع المرض، إذ نقل إلى المستشفى خلال الأيام الماضية بعد التعرض لأزمة صحية.

وتناولت وسائل الإعلام تقارير حول خضوع ابن جورج وسوف لعملية جراحية وتعرضه لمضاعفات نقل على إثرها إلى العناية المركزة، ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات دعت فيه لنجل سلطان الطرب بالشفاء.

يذكر أن شيرين أحيت مؤخرا حفلا بالكويت، وخلال الحفل سألت الجمهور عن محبتهم لحسام حبيب وقالت "بتحبوا حسام" ليرد الجمهور "لا".

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