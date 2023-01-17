فجر السعيد تشتم المتابعين بعد تعرضها للتنمر اثر سقوطها عن دراجة في البصرة.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 يناير 2023 08:47 صباحاً - تعرضت الإعلامية الكويتية فجر السعيد لموقف محرج، عندما سقطت من على دراجتها خلال وجودها في مدينة البصرة العراقية.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الإعلامية الكويتية فجر السعيد، وهي على دراجتها بينما كانت تتحدث مع عدد من الأشخاص، قبل ان تسقط ارضا، ليسرع المحيطون بها لمساعدتها على الوقوف مرة أخرى.

وقد تعرضت فجر السعيد لوابل من الشماتة والتنمر من قبل البعض فما كان منها الا ان ردت عليهم بالشتائم.

وتستضيف مدينة البصرة العراقية، بطولة خليجي 25، كأس الخليج العربي للمنتخبات، والتي وصلت إلى محطتها الأخيرة ببلوغ كل من المنتخبين العراقي مستضيف البطولة، وسلطنة عمان إلى المباراة النهائية.