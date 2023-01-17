شكرا لقرائتكم خبر عن طه دسوقى وآية سماحة وحاتم صلاح يشاركون فى مسلسل "الصفارة" مع أحمد أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان أحمد أمين تصوير مسلسله الجديد "الصفارة" المقرر عرضه في رمضان المقبل من إنتاج أروما استديوز، ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة، من إخراج علاء إسماعيل، حيث بدأ تصوير العمل يوم السبت الماضى، على أن يستمر التصوير حتى شهر مارس المقبل، خاصة أن العمل مكون من 15 حلقة.

وتعاقدت الشركة المنتجة مع الفنانون طه دسوقى، واية سماحة، وحاتم صلاح، للمشاركى في بطولة العمل إلى جانب أحمد امين، حيث من القرر أن يتم الإعلان عن باقى أسماء الممثلين المشاركين خلال الفترة المقبلة .



طه دسوقى وأية سماحة وحاتم صلاح

ويعد مسلسل "الصفارة" أولى بطولات أحمد أمين المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والكوميديا، واسندت الشركة المنتجة اخراج المسلسل للمخرج علاء إسماعيل الذى تعد تجربته الأولى في الدراما التليفزيونية، حيث أن إسماعيل عمل مخرجًا لبرنامج "البلاتوه" في أجزائه، بالإضافة على إخراجه لمسرحية أمين وشركاه التي قدمها عام 2019.

وشارك أحمد أمين في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل جزيرة غمام، والذى حقق نجاحاص كبيراً وقت عرضه، ونال عن دوره بعض الجوائز، وشارك في بطولة العمل كلا من طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب، ومى عز الدين، وكان من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي، وحقق العمل مشاهدات عالية وقت عرضه، كما حققت شخصية عرفات الذي قدمها أمين نجاحًا كبيرًا وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.