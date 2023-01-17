شكرا لقرائتكم خبر عن فوز بطل Monster: The Jeffrey Dahmer بالجولدن جلوب يثير انتقادات.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم انتقاد فوز الممثل الشاب إيفان بيترز بجائزة أفضل ممثل عن دوره بـ مسلسل Dahmer- Monster: The Jeffrey Dahmer Story، من جولدن جلوب التي أقيمت يوم 10 يناير الجارى، السلسلة التي طرحت على شبكة نتفليكس خلال العام الماضى 2022، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

ومن ثم انتقدت عائلات متعددة لضحايا Dahmer المسلسل، الذي يحمل عنوان Monster: The Jeffrey Dahmer Story، منذ بثه، ألا أن بعد فوز بيترز ، صرحت شيرلي هيوز والدة إحدى ضحايا دهمر الذى يدعى توني هيوز موقع TMZ ما فكرت به بعد فوز بيترز، وقالت "الناس الذين يفوزون بأدوار تمثيلية من لعب القتلة يجعلون الهوس مستمراً".



إيفان بيترز

أوضحت هيوز شعورها تجاه المسلسل، وقبوله من قبل هوليوود والمشاهدين في جميع أنحاء العالم قائلة: "هناك الكثير من المرضى حول العالم، والأشخاص الذين يفوزون بأدوار تمثيلية من لعب القتلة يحافظون على استمرار الهوس، وهذا يجعل المرضى يحاولون دائما الوصول إلى هذه الشهرة".

وأضافت هيوز قائلة: "إنه لأمر مخز أن يأخذ الناس مأساتنا ويكسبوا المالمن خلالها"، ثم تابعت هيوز الإشارة إلى أنها شعرت أنه كان على بيترز الإشارة إلى عائلات الضحايا في خطاب فوزه، على خشبة المسرح في حفل توزيع الجوائز، حيث عبر إيفان بيترز عن سعادته بالحصول على جائزة جولدن جلوب، قائلا: "أشكر كل فريق العمل على مجهودهم الجبار والأكثر من رائع لخروج المسلسل بهذا الشكل وبشكر عائلتى وأصدقائى لوقوفهم بجانبى ومساندتى لاستكمال المسلسل للنهاية، وشكرا لكل واحد شاهد المسلسل وكان صعبا تنفيذه وصعبا فى مشاهدته".

حقق الموسم الأول من مسلسل Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story، نجاحًا كبيرًا لـ منصة Netflix، مما ساعد الشبكة على تجديد العمل.

تم إنتاج سلسلة Netflix من قبل مورفي وإيان برينان، وقام ببطولة المسلسل إيفان بيترز في دور القاتل المتسلسل، حيث تم تسليط الضوء على قصص ضحايا دامر التي لم توصف بعد.

ويدرس المسلسل Dahmer - Monster: the Jeffrey Dahmer Story الجرائم الحقيقية والبشعة والمروعة التي ارتكبها جيفري دامر والفشل النظامي، الذي مكن أحد أكثر القتلة المتسلسلين شهرة في أمريكا من مواصلة القتل على مرأى من الجميع لأكثر من عقد من الزمان.

درات أحداث المسلسل Dahmer - Monster: the Jeffrey Dahmer Story بين عامي 1978 و1991، حيث أنهى جيفرى دامر حياة سبعة عشر ضحية بريئة.

وتكشف سلسلة DAHMER - Monster: The Jeffrey Dahmer Story هذه الجرائم غير المعقولة، وتتركز حول الضحايا المحرومين ومجتمعاتهم المتأثرة بالعنصرية المنهجية والفشل المؤسسي للشرطة الذي سمح لأحد القتلة المتسلسلين الأكثر شهرة في أمريكا بمواصلة فورة القتل.

المسلسل من بطولة كل من ايفان بيترز، مايكل لينرد، ختفت فاجناساي، كارين مالينا وايت، برايدن مانياجو، فيت ماهاتونجدي، ريتشارد جينكينز، ضيا ناش، سفيان المومي، كيران تاموندونج، بينيلوب آن ميلر.