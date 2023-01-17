شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم فى ذكرى ميلاد والدتها: "بسمع صوت دعاكى ونصايحك طول الوقت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة مؤثرة فى ذكرى ميلاد والدتها الفنانة القديرة دلال عبد العزيز.

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر موقع "إنستجرام"، صورة تجمعها بوالدتها أيام الطفولة، قائلة: "أعظم وأحن وأطيب أم في الدنيا، كل سنة وأنت طيبة وبإذن الله في الجنة يا رب".

وأضافت: "أنا بسمع صوت دعاكي و نصايحك طول الوقت.. أنت في قلوبنا كلنا ربنا يرحمك و يسعدك و يا رب تكونوا متهنيين أنت وبابي.. اللهم اجعلهم آمنين مطمئنين في نور من نورك يا رب".

يذكر أن ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز تحل اليوم الثلاثاء، حيث إنها من مواليد 17 يناير 1960، والتى رحلت عن عالمنا يوم 7 أغسطس الماضى، متأثرة بفيروس كورونا.



