شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل النجمة الإيطالية جينا لولو بريجيدا "أجمل امرأة فى العالم" عن عمر 95 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت النجمة الإيطالية جينا لولو بريجيدا والتى بزغ اسمها فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي من خلال بطولة العديد من أفلام السينما، وذلك عن 95 عامًا، وكانت تصنف أيضاً كأجمل امرأة فى العالم بسبب جمالها الشديد، ونشر تقرير لموقع كورييري ديلا سيرا نبأ وفاتها مؤكدين أن ذلك جاء بعد دخولها المستشفى بوقت قصير.

جينا لولوبريجيدا اشتهرت خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي بأنها من أكثر الفنانين المطلوبين فى العالم، لذا شاركت فى عدد كبير من الأفلام الأوروبية والأمريكية أمام العديد من كبار رجال هوليوود.

وكانت الممثلة الإيطالية، جينا لولوبريجيدا، عرضت فى وقت سابق مجموعة مجوهراتها فى مزاد حقق 7.4 مليون فرنك سويسرى (5 ملايين دولار) فى جنيف لتمويل مستشفى متخصص فى أبحاث العلاج بالخلايا الجذعية، بحسب ما أعلنته دار "سوثبى" للمزادات اليوم الأربعاء.

وحقق قرط للممثلة من اللؤلؤ والألماس أعلى مبلغ حيث بيع بـ 29.2 مليون فرنك لمشترٍ مجهول الهوية مساء أمس الثلاثاء.

وقالت الممثلة السابقة 85 عاما، إنها تعتزم تمويل مستشفى دولى متخصص فى أبحاث الخلايا الجذعية بجزء من عوائد الـ 20 قطعة التى عرضت بالمزاد.

ونقلت دار سوثبى عن الممثلة القول: "المجوهرات تمنح المتعة، وقد حققت متعة غامرة على مدار أعوام بارتداء مجوهراتى ويسعدنى كثيرا الآن أن أرى تلك المجوهرات وهى تخلق إرثا يعيش من بعدى ويستمر فى فعل الخير".