كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 يناير 2023 02:43 صباحاً - حرص “القيصر” المطرب العراقي كاظم الساهر على تهنئة، منتخب بلاده، بعد تأهلهم إلى المباراة النهائية في كأس الخليج.

ونشر كاظم الساهر، عبر حسابه على انستغرام، صورة لمجموعة من لاعبي المنتخب العراقي، معلقا “ألف مبروك تأهل منتخبنا الوطني إلى المباراة النهائية في كأس الخليج ٢٥.. أسعدتونا يا أسود الرافدين”.

بدورهم رد الجمهور على تهنئة كاظم الساهر مطالبينه بالحضور الى العراق والمشاركة في الفرحة من البصرة حيث جاء في التعليقات “فدوة لربك تعال

كانت هذه تفاصيل خبر كاظم الساهر يتعرض للهجوم بعد تهنئته المنتخب العراقي بالتأهل الى نهائي خليجي 25.. والسبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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