شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تنظم الدورة الرابعة عشرة لمهرجان المسرح العربى عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأمين العام لمهرجان المسرح العربي الكاتب إسماعيل عبد الله عن اسم الدولة المنظمة للدورة الـ14 لمهرجان المسرح العربي 2024، وهي دولة العراق، وتسلم الدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين ملف الدورة الرابعة عشرة، وصعد الوفد العراقي بالكامل على خشبة المسرح فرحا باختيار دولة العراق لتنظيم الدورة المقبلة.

يذكر أن حجم مشاركة مصر في مهرجان المسرح العربي يتمثل في العرض المسرحي "ماذا أفعل هنا بحق الجحيم؟" للمخرجة كارول العقاد ،والعرض ينتمي لمسرح الرقص المعاصر، والعرض أداء جهاد حسام الدين، تقي عماد، سافرونيا، كارول عقاد، سينوغرافيا أحمد حسام سعفان، إضاءة صابر، كما يقدم المخرج انتصار عبد الفتاح ورشة عن المسرح البوليفوني، وتقدم المخرجة عبير علي ورشة بعنوان "اشتغالات المسرحي علي قضاياه"، وكذلك تشارك الدكتورة نجوي عانوس في لجنة تحكيم مسابقة البحث العلمي، والدكتور نبيل بهجت في عضوية لجنة تحكيم مسابقة النص المسرحي الموجه للأطفال، كما فازت الباحثتان المصريتان د. أسماء بسام ، ود. مروة وهدان بجوائز البحث العلمي، وفي مسابقة النص المسرحي الموجه للأطفال فاز ثلاثة مؤلفين مصريين.

وجدير بالذكر أن مهرجان المسرح العربي يبلغ دورته الثالثة عشرة، في حين تبلغ مسابقة جائزة الأمير سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل عربي مسرحي دورتها العاشرة، حيث انطلقت الدورة الأولى من الجائزة عام 2012 خلال الدورة الرابعة من المهرجان.