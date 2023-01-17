شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمد على: مرضى ليس له علاج وعانيت من الوحدة والبعد عن الوسط الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان عمرو محمد على ضيفاً في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وتحدث عن مرضه الذى تعرض له، قائلاً: "تعرضت لابتلاء من الله وأصيبت بمرض نادر، كنت نايم وصحيت لقيت نفسي مش مظبوط فى الوقفة والأكل وأثر على كل حياتى".

وأضاف عمرو محمد على، المرض اسمه التصلب المتعدد "ms"، وهو مرض صعب و ليس له علاج وباخد علاج يكون قادر علي تثبيت الحالة، وأن أقصي ما يمكن فعله بعد رحمة ربنا هو علاج يثبت الحالة علي ما هي عليها الآن.

وعلي جانب آخر، قالت والدة الفنان عمرو محمد على: "كان متزوج واتصلت بينا زوجته بأن عمرو لا يستطيع الوقوف، وساعده أخوه بأنه لم يكن يستطيع الوقوف على رجله وذهبنا به للدكتور وأعطى له ثلاث حقن وعلى الفجر كده قام وقف ودخل الحمام".

وقال هانى شقيق الفنان عمرو محمد على: "قرأت عن هذا المرض، وعمرو عندما كان صغيراً كان مصابا بحول فى العين في بعض الأحيان، وفى الغالب عمرو مولود بالمرض ده وأحيانا كان يشتكي بأن يده اليمني لا يشعر بها، ولم نكن نعرف أنه مصاب بهذا المرض وهذا المرض ليس له علاج إلا أدوية تثبت الحالة".