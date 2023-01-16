شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يحدد سعر فيكتور أوسيمين وثلاثي الدوري الإنجليزي في صراع لضم اللاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصبح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمين حديث الساحة خلال الفترة الماضية.

ثلاثي الدوري الإنجليزي في صراع لضم فيكتور أوسيمين



ويريد ثلاثي الدوري الانجليزي التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



ويسعى ثلاثي الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد وآرسنال ونيوكاسل التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمين خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

نادي نابولي يحدد سعر فيكتور أوسيمين



وحدد مجلس إدارة نادي نابولي الإيطالي سعر الإستغناء عن خدمات لاعب الفريق فيكتور أوسيمين خلال فترة الإنتقالات.

وطلب مجلس إدارة نادي نابولي الإيطالي 135 مليون جنيه إسترليني لمن يريد شراء لاعب الفريق فيكتور أوسيمين خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.



وأكدت التقارير الصحفية أنه من الصعب على أندية الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد وآرسنال ونيوكاسل شراء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بسبب سعر اللاعب.



وسجل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي 13 هدفًا في 17 مباراة مع فريقه.