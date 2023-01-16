كاظم الساهر يكشف سبب غيابه عن حفل افتتاح خليجي 25

كشفت رسالة صوتية مسجلة من الفنان العراقي كاظم الساهر سبب عدم حضوره افتتاح بطولة خليجي 25 بعد الانتقادات التي وجهت له من الجمهور بسبب هذا الأمر خاصة بعد أن صرح مسؤولون عراقيون هو حضوره.

وفي رسالة صوتية للشاعر داود الغنام، صديق الفنان كاظم الساهر، كشف الأخير أن محافظ البصرة اعتذر لمدير أعماله عن المشاركة قائلاً إن " محافظ البصرة أسعد العيداني اتصل بمدير أعمالي، واعتذر منه (الأخير) بطريقة حلوة، والمحافظ كان إنساناً راقياً، وقال له إنني أقدر الظرف".

ونفى كاظم الساهر ما تردد حول الخلاف بينه وبين محافظ البصرة بسبب المبلغ المالي مقابل الحضور لافتتاح خليجي 25، قائلاً: "ما تم تداوله بشأن الأموال – مع الأسف - غير صحيح، وهذا الذي حصل، وقلنا إن شاء الله مرة ثانية".

ولفت إلى استعداده للمشاركة في البطولة والتحضير لأغنية بالفعل قائلاً: "كنت والأستاذ كريم العراقي عملنا أغنية، لكنها جاءت بالفصحى، وكنت أتمناها بالعامية، وأنجزتها، لكن للأسف جاءت ليس بالمستوى المطلوب، وكنت أتمنى أن تكون أقوى، لأقدمها بطريقة حلوة للناس، لكن للأسف ما صارت".

وأوضح أنه كان يريد أن يفاجئ الجمهور بالحضور حتى بدون دعوة قائلاً: "كنت أريد أعمل مفاجأة، وأذهب هناك، دون دعوة، إذا لا يحتاج ذلك، فهذا بلدي""، متابعاً: "التنظيم كان رائعاً، والأهم الناس (متونسين)، والحمد لله".

وكان الفنان كاظم الساهر علق على استضافة البصرة للنسخة الـ 25 من البطولة دون أن يكشف من قبل عن إمكانية إحيائه حفل الافتتاح في عدد من التصريحات.

وقال كاظم الساهر: "كأس الخليج يعني لي الكثير، وهو فرصة رائعة أن يجتمع الأخوة والحبايب في مدينة الحب بصرتنا الجميلة والرائعة".

وأكد أن البطولة فرصة رائعة للجميع للاستمتاع في العراق، معبراً أن يتبع تنظيم كأس خليجي في البصرة أشياء أكبر قائلاً: "إن شاء الله ننجمع في العراق وبغداد".

هجوم على كاظم الساهر بسبب خليجي 25

وواجه الفنان كاظم الساهر انتقادات من الجمهور العراقي بسبب عدم حضوره حفل الافتتاح خاصة مع انتشار العديد من الأنباء عن حضوره وذلك في تصريح لمحافظ البصرة بأن الساهر ورحمة رياض سيفتتحان البطولة، وهو ما رحبت به الأجواء الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت الأنباء حتى الساعات الأخيرة من الافتتاح عن حضوره وإنهاء التدريب مع الفرقة الموسيقية في الملعب لكن كاظم الساهر غاب عن الحفل.

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