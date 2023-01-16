شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الإماراتى "رحل النهار" يفوز بجائزة الشيخ سلطان القاسمى بمهرجان المسرح العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز العرض الإماراتي "رحل النهار" للكاتب إسماعيل عبد الله والمخرج محمد العامري بجائزة الشيخ سلطان القاسمي بمهرجان المسرح العربي بالدار البيضاء، وتُوج كأفضل عمل عربي في الدورة الثالثة عشرة.

وكان الدكتور مدحت الكاشف رئيس لجنة التحكيم قد أعلن عن أسماء العروض التي رشحت للجائزة وهي: شاطارا المغربي، وعرض خلاف العراق، وعرض الروبة تونس، وعرض رحل النهار من الإمارات، وعرض بريندا المغربي.

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‏جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي - النسخة العاشرة، وتنافس علي هذه الجائزة المالية (11) عرضا مسرحيا وهي: "الروبة " لمركز الفنون الدرامية والركحية القيروان، من تأليف وإخراج حمادي الوهايبي، من تونس، و"أمل" للفرقة الوطنية للتمثيل، من تأليف وإخراج جواد الأسدي، من العراق، و"أنا الملك" لفرقة سالمين للإنتاج، من تأليف توفيق الحكيم، وإعداد رضا ناجي، ومعز حمزة، تونس.

بالإضافة إلى عروض: "بريندا" لفرقة ذاكرة القدماء ذاكرة مدينة، من تأليف وإخراج أحمد أمين الساهل، من المغرب، و"تائهون" لفرقة فنار للإنتاج الفني، من تأليف نزار السعيدي، وعبد الحليم المسعودي، وإخراج نزار السعيدي، من تونس، و"حدائق الأسرار" ، لفرقة مسرح أكون، من تأليف وإخراج محمد الحر، من المغرب، و"خلاف" للفرقة الوطنية للتمثيل، من تأليف وإخراج مهند هادي، من العراق، و"رحل النهار"، لفرقة مسرح الشارقة الوطني، ومن تأليف إسماعيل عبد الله، وإخراج محمد العامري، من الإمارات العربية المتحدة، و"شا طا را" لفرقة ثفسيون للمسرح، من تأليف سعيد أبرنوص، وإخراج أمين ناسور، من المغرب، و"ما تبقى لكم" ،لفرقة أفروديت المسرحية، من تأليف غسان كنفاني، وإخراج عبد المجيد الهواس، من المغرب، و"ميت مات" لفرقة مشغل دنيا للإنتاج الفني، من تأليف وإخراج علي عبدالنبي الزيدي، من العراق.

وتشكلت لجنة التحكيم هذه الدورة التي سوف تمنح الجائزة لأفضل عمل مسرحي متكامل من: الدكتور مدحت الكاشف من مصر رئيسا للجنة وعضوية كل من: الفنانة الفلسطينية إيمان عون، الدكتورة جوليا قصار من لبنان، الكاتب والصحفي خالد مبارك من السودان، المخرج والممثل الأردني خالد الطريفي.