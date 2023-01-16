شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد زبادى مفاجأة حفل ختام مهرجان المسرح العربى بالدار البيضاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر على المسرح في حفل ختام مهرجان المسرح العربي في مفاجأة للحضور المطرب المغربي الكبير فؤاد زبادي، الذي نال تصفيقاً كبيراً، وقام زبادي بالغناء وشدا بأغنيته الشهيرة "الليل يا ليلى يعاتبني" التي نالت إعجاب كل الحضور وصفقوا له تصفيقا حارا، كما شدا باغنية "عندك بحرية يا ريس" ونال عنها أيضا تصفيقا حارا .

يذكر أن حجم مشاركة مصر في مهرجان المسرح العربي يتمثل في العرض المسرحي "ماذا أفعل هنا بحق الجحيم؟" للمخرجة كارول العقاد، والعرض ينتمي لمسرح الرقص المعاصر، والعرض أداء جهاد حسام الدين، تقي عماد، سافرونيا، كارول عقاد، سينوغرافيا أحمد حسام سعفان، إضاءة صابر، كما يقدم المخرج انتصار عبد الفتاح ورشة عن المسرح البوليفوني، وتقدم المخرجة عبير على ورشة بعنوان "اشتغالات المسرحي علي قضاياه"، وكذلك تشارك الدكتورة نجوي عانوس في لجنة تحكيم مسابقة البحث العلمي، والدكتور نبيل بهجت في عضوية لجنة تحكيم مسابقة النص المسرحي الموجه للأطفال، كما فازت الباحثتان المصريتان د. أسماء بسام، ود. مروة وهدان بجوائز البحث العلمي، وفي مسابقة النص المسرحي الموجه للأطفال فاز ثلاثة مؤلفين مصريين.

وجدير بالذكر أن مهرجان المسرح العربي يبلغ دورته الثالثة عشرة، في حين تبلغ مسابقة جائزة الأمير سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل عربي مسرحي دورتها العاشرة، حيث انطلقت الدورة الأولى من الجائزة عام 2012 خلال الدورة الرابعة من المهرجان.