شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور مدحت الكاشف يعلن توصيات لجنة التحكيم بمهرجان المسرح العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد أعضاء لجنة تحكيم مهرجان المسرح العربي المقام بالدار البيضاء على خشبة مسرح محمد السادس خلال حفل ختام الدورة الثالثة عشرة، وتقدم الدكتور المصري مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية ليعلن توصيات لجنة التحكيم لكونه رئيسا للجنة.

وقال الدكتور مدحت الكاشف رئيس لجنة تحكيم مسابقة مهرجان المسرح العربي: من توصيات اللجنة فتخ نوافذ للتواصل مع المسرح الغربي باستضافة رؤساء مهرجانات غير عربية لمشاهدة ما وصل له حال مسرحنا، وتوصي اللجنة بضرورة التأكيد على تقديم العروض المكتوبة باللغة العربية الفصحي أفضل من اللهجات المتعددة، كما توصي اللجنة باختيار عروض تفاؤلية لأن الأغلب في العروض المقدمة كان تشاؤميا، وتوصي اللجنة بأن يكون من أعضاء اللجنة مخرج أو فنانا شابا.

وتشكلت لجنة التحكيم هذه الدورة التي سوف تمنح الجائزة لأفضل عمل مسرحي متكامل من: الدكتور مدحت الكاشف من مصر رئيسا للجنة وعضوية كل من: الفنانة الفلسطينية إيمان عون، الدكتورة جوليا قصار من لبنان، الكاتب والصحفي خالد مبارك من السودان، المخرج والممثل الأردني خالد الطريفي.