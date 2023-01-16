شكرا لقرائتكم خبر عن إحسان الترك ينضم لأسرة مسلسل "العمدة" مع محمد رمضان .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان محمد رمضان عن انضمام الفنان إحسان الترك إلى أسرة مسلسل "جعفر العمدة" من خلال حسابه على موقع "فيس بوك" من خلال عدة صور لهما معاً خلال كواليس العمل، وكتب: "الفنان القدير إحسان التركي نورت مسلسل جعفر العمدة".



رمضان على فيس بوك

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر، أحمد فتحى، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبى.

وفى سياق آخر، أحيا النجم محمد رمضان عدد من حفلاته الغنائية الفترة الماضية، تكللت بالنجاح، قدم خلالها عددا من أغانيه الأخيرة التي لاقت نجاحاً مع جمهوره، كما ظهر رمضان مع الإعلامية منى الشاذلى برفقة اولادة لأول مرة، وتحدث رمضان عن جوان كثيرة من حياته العائلية والمهنية، بالإضافة إلى الحديث عن مسلسله الجديد العمدة وفيلمه عو الزيرو.