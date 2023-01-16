شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "شلبى" يحقق 266 ألف جنيه في شباك التذاكر ليلة أمس الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "شلبي" إيرادات أمس الأحد فى شباك التذاكر بدور السينما المصرية بلغت نحو 266,594 ألف جنيه، ليبلغ مجموع إيراداته منذ طرحه قبل 11 أيام أكثر من 5 ملايين ونصف مليون جنيه.

فيلم "شلبي" بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، محمد محمود، الطفلة سيليا سعد، الطفلة لافينيا نادر، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

وكان كريم محمود عبد العزيز والمطرب الشعبى طرحا مؤخرا أغنية ترويجية جديدة لفيلم شلبي، جاءت بعنوان "فين الضحكة" والتي تجمعهما لأول مرة، والأغنية من كلمات منة القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيى، واقتربت الأغنية من تحقيق 100 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب.

أغنية صابر بفيلم شلبي

حققت أغنية "صابر" التى طرحها صناع فيلم "شلبى" ضمن الخطة الدعائية للفيلم، نجاحا كبيرا، غناء بطل العمل كريم محمود عبد العزيز والطفلة سيليا سعد.

يذكر أن كريم محمود عبد العزيز قدم فى شهر يناير العام الماضى فيلم "من أجل زيكو" الذى حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وتخطى الـ28 مليون جنيه، وشاركه فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.