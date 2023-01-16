شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ماجد وولاء الشريف في كواليس مسلسل "جروب الدفعة" بطولة شيرى عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسرة مسلسل "جروب الدفعة" بطولة شيرى عادل، التصوير بكثافة بالغة خلال الأيام الماضية، حيث انتهى المخرج محمد عبد السلام من تصوير ما يقرب من أسبوعين من المسلسل المكون من 15حلقة، ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة، من إنتاج شركة سينرجى .

وكشف الفنانان أحمد ماجد وولاء الشريف عن صورة من كواليس المسلسل، الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى أجتماعى، حول مجموعة من الطلبة في إحدى الجامعات، تحدث بينهم عدة علاقات وتأثيرت في حياتهم، كما يطرح العمل المشاكل التى تواجه هؤلاء الشباب سواء فى العمل أو الحب والزواج وغيرها من الأمور.



ولاء الشريف وأحمد ماجد

مسلسل جروب الدفعة إنتاج شركة سينرجى، تأليف ورشة "مصنع الحكايات" للكاتب هاني سرحان، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، ومن إخراج محمد عبدالسلام، وبطولة شيرى عادل، ميدو عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داود، أحمد ماجد، وئام مجدى فضلا عن عدد من الممثلين الشباب.

تشارك الفنانة ولاء الشريف فى بطولة مسلسل "الأصلى" للنجمة ريهام عبد الغفور والذى يتم تصويره حاليًا للعرض خلال الفترة المقبلة، وتجسد ولاء خلال أحداث العمل شخصية (فريال) وهى الأخت الصغرى لريهام عبد الغفور وتعمل دكتورة صيديلية وتكشف الأحداث موقفها من أخوتها فى أزمة ميراث والدهن.

مسلسل "الأصلى" بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.