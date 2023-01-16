هل شاهدت والد منى زكي من قبل؟.. مات بين يديها وكاد أن يُفسد زواجها من أحمد حلمي لهذا السبب! – (صورة نادرة)

كتب امير فتحي في الاثنين 16 يناير 2023 03:50 مساءً - علاقة الآباء مع الأبناء علاقة شديدة الخصوصية ومع ذلك تبقى علاقة مركبة الأبعاد، تتحكم في مستقبل الطرفين إيجابًا أو سلبًا، ومثل أي شخص عادي يتأثر الفنان بعلاقته بأسرته وآبائه، وإما أن تكون علاقتهم تلك إيجابية تدفعه إلى النجاح والاستمرار وقبل ذلك السلام النفسي، أو تكون علاقة سلبية تصيبه بالاضراب وتهدم الكثير من المشاعر الداخلية بينهم، وحتى تؤثر مستقبلًا على استقراره الاجتماعي، فتتحكم في علاقته بالشريك الآخر الذي يرتبط به، وربما تقوده في النهاية إلى الفشل الأسري.

ومن أبرز الفنانات اللاتي لديهن علاقات قوية وإيجابية مع أحد آبائهم، والتي خرجت للعلن وأصبحت حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هي النجمة منى زكي التي كانت تجمعها علاقة محبة عميقة بوالدها.

صورة نادرة جمعت منى زكي بوالدها

أعاد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة من زفاف الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي قبل 21 عامًا وكان يتوسطهما والد منى، وكانت الفنانة قد كشفت مؤخرًا تفاصيل من حياتها الشخصية وعلاقتها بوالدها وزوجها من خلال حلولها ضيف على برنامج abtalks.

صورة نادرة من زفاف منى زكي وأحمد حلمي عام 2002 تشهد ظهور والدها

منى زكي تتحدث عن وفاة والدها

وتحدثت منى زكي عن علاقتها بوالدها وبكت اثناء حديثها قائلة: “بابا كنت بحبه أوي وكنت قريبة منه بشكل مش عادي.. قدم استقالته وبقى عايش لبنتي لغاية لما اتوفى”.

وأضافت منى زكي يوم وفاة والدها : عاد إلى المنزل وجلس على الكرسي وبدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة وكان مبستماً نطق الشهادة بعد أن أوصاني ببعض الأمور.

والدها كاد أن يفسد زواجها في اللحظات الأخيرة

كما كشفت منى زكي سرا عن زواجها من الفنان أحمد حلمي، حيث أكدت أن والدها كاد أن يفسد زواجهما في اللحظات الأخيرة.

الفنانة المصرية قالت إن والدها كان مرتبط بها بشدة، حتى أنه كان يحبها أكثر من أخويها، لذا فقد كان مترددا في تزويجها، وقبل عقد قرانها إلى أحمد حلمي عبر عن رغبته في عدم إتمام هذه الزيجة.

منى كشفت أيضا، أن والدها كان حزين جدا في حفل زفافها، خاصة عندما كان يسير بها ليسلمها لعريسها، حتى أن خالتها ظلت تردد جملة على مسامعه: “لما توصل يا علي لأحمد اديله منى عادي”، وذلك حتى لا يتراجع.

وأكدت أنها تتوقع أن يفعل زوجها مع ابنتهما “لي لي” نفس ما فعله والدها معها، لافتة إلى إن لي لي لديها زملاء أولاد في المدرسة، وعندم حضر أحد زملائها لزيارتها في المنزل، ظل حلمي جالسا بجوارهما، وكان يسير خلفهما في كل مكان يذهبان إليه.

مسلسل “تحت الوصاية” جديد منى زكي في رمضان 2023

وعلى الصعيد الفني، واصلت الفنانة منى زكي، تصوير احداث مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “مسلسل تحت الوصاية” في منطقة العجوزة، وذلك بعد انباء ايقاف تصوير العمل، ومن المقرر عرضه بموسم رمضان 2023 المقبل.

وتدور أحداث المسلسل حول سيدة تلجأ للعمل في توريد الأسماك والجمبري، بعدما امتلكت مركب صيد، عقب وفاة زوجها للإنفاق على أبنائها، ما يعرّضها لمشاكل مع بعض الصيادين الذين يرفضون عمل امرأة بينهم.

وكانت منى زكي، قد توقفت عن التصوير فترة بسبب إصابتها بالإنفلونزا، واستكملت التصوير مرة أخرى عقب شفائها.

“تحت الوصاية” من بطولة منى زكي، نسرين أمين، ثراء جبيل، دياب، مها نصار، محمد عبد العظيم، خالد كمال، رشدي الشامي، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف شيرين دياب وخالد دياب، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط.

أحدث أعمال النجمة منى زكي

من ناحية أخرى، تنتظر منى زكي عرض “فيلم الجواهرجي“، الذي انتهت من تصويره مؤخرًا مع الفنان محمد هنيدي، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، ويشارك في بطولته كل من: لبلبة، الراحل أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

وعرض منذ أشهر قليلة لمنى زكي آخر أعمالها السينمائية، وهو “فيلم العنكبوت“، بطولة أحمد السقا، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وشارك فيه ظافر العابدين، ريم مصطفى، ويسرا اللوزي، وآخرون.

وتدور أحداث فيلم العنكبوت في إطار أكشن مثير، حول تاجر مخدرات يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها للشباب ما يجعله يقع في العديد من المشكلات، فيما تحدث بينه وبين الشرطة الكثير من المطاردات.

الجدير بالذكر أن آخر مسلسلات منى زكي هو “لعبة نيوتن“، الذي عُرض في رمضان 2021، من تأليف وإخراج تامر محسن، وشارك فيه محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب وعائشة بن أحمد.

كما عُرض لمنى زكي مؤخرًا فيلم “أصحاب ولا أعز” على منصّة نتفليكس، وشاركها في بطولته عدد من النجوم العرب، وتلقت الفنانة المصرية بعد عرض الفيلم موجه حادة من الهجوم والإنتقادات لما يناقشه من قضايا جريئة.

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