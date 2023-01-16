راقصة وممثلة شهيرة: “خايفة من حسن الخاتمة”

كتب امير فتحي في الاثنين 16 يناير 2023 03:50 مساءً - تحدثت الراقصة والممثلة المعتزلة هندية في تصريحات لها عن عدم وجود أحلام تتمنى حدوثها في الفترة الحالية، مشيرة إلى أن ما تتمناه هو أن يحسن الله خاتمتها ويكون راض عنها .

قالت الراقصة هندية في لقاء لها مع برنامج “تفاصيل” المذاع عبر قناة “صدى البلد2” وتقدمه نهال طايل في ردها على سؤال إن كان لديها أحلام تتمنى تحقيقها: “أحلامي مبقتش موجودة لسبب لإني خلاص ضاع العمر” .

تابعت باكية: “أنا لما بقعد مع أي حد في الجامع أو أي حد بقوله انت حسيت بالسن بتاعك، يقولي محستش .. أنا حلمي الوحيد إن ربنا يحسن ختامي ويرضى عني ده أهم حاجة، من الحاجات اللي بتزعلني إن أنا خايفة من حسن الخاتمة” .

وكانت قد تعرضت الراقصة والممثلة المعتزلة هندية إلى هجوم لاذع من جانب المتابعين على السوشيال ميديا، وذلك بعد تداول فيديو لها ظهرت به وهي تلقي كلبها في الشارع وهو مصاب بكسر في قدمه .

ونشرت هذا الفيديو الفنانة سارة نخلة، وكتبت في تعليقها عليه: “الرقاصة دي اسمها هندية، يوم ما كلبها رجله اتكسرت راحت رمته فالشارع مش قادر يتحرك” .

تابعت سارة نخلة: “عديمة الضمير، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي يا شيخة أشوف فيكي يوم .. وليها عين تشتم وتبجح مع أي حد بيدخل يكلمها” .

فيما خرجت هندية للرد على الانتقادات والهجوم الذي تعرضت له في بث مباشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلة: “عاملين فيها رحمة انهي رحمة، هي الرحمة ان انتو تشتموا الناس” .

أضافت: “الرحمة ولا الأدب ان انتي تقوليلي خلي بالك انتي عملتي كذا، ده الأصول وده الرحمة .. رميت الكلب في الشارع فيه حاجة، مين ليه عندي حاجة أنا حرة .. انتو بتحاسبوني أنا حرة” .