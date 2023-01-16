شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "نبيل الجميل" يقترب من 20 مليون جنيه إيرادات فى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" للنجم محمد هنيدي قائمة الإيرادات اليومية، محققًا ليلة أمس الأحد 439.091 ألف جنيه في دور العرض السينمائية على مستوى الجمهورية، حيث حقق الفيلم رقمًا قياسيًا في دور العرض في مدة قصيرة واقترب من 20 مليونًا في شباك التذاكر.

فيلم "نبيل الجميل أخصائي التجميل" بطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة وتدور الأحداث فى إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

هنيدى يكشف تفاصيل "نبيل الجميل"

وكان النجم محمد هنيدى قد كشف تفاصيل العمل خلال بث مباشر عبر "فيس بوك" قائلًا "أنا حبيت شخصية دكتور التجميل وحبيت ألعبها لأنه بيتعرض لمواقف كتيرة ودا اللى يهمنى بالنسبة للكوميديا".

وتابع: "وعلى مستوى الحياة فيه ناس كتيرة محتاجة تعمل تجميل من جوا كمان مش من برا بس، فمعنى الفيلم بسيط وجميل، وكل الكرو اجتهد بداية من المخرج والمؤلفين والنجوم المشاركين، الفيلم الهدف الأول منه الضحك وإحنا بنكتبه، نوينا كوميديا هنشوفها من خلال المواقف مش بس إفيهات ما لهاش لازمة".

ويعرض حاليًا في دور السينما بجوار "نبيل الجميل أخصائي تجميل" و"شلبي" 3 أفلام هي "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، و"فضل نعمة" بطولة ماجد الكدواني وهند صبري، و"هاشتاج جوزني" بطولة أمير المصري ومايان السيد.

ومن المقرر أن تستقبل دور السينما المصرية خلال الفترة المقبلة عدة أعمال منها "المطاريد" و"أخي فوق الشجرة" و"اتنين للإيجار"، وجروب الماميز، وغيرها من الأفلام.